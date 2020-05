Sergio Peña con Ricardo Gareca, Bonillo, Renato Tapia y Miguel Araujo. | Fuente: FPF

El volante de la Selección Peruana Sergio Peña afirmó que el comando técnico de la Selección Peruana le confirmó que de todas maneras las Eliminatorias a Qatar 2022 empezarán en setiembre próximo, pese a la pandemia de coronavirus.

"Me he reunido con el comando técnico y con seis jugadores para hablar que ya se vienen los partidos de la Selección en setiembre, así no estemos jugando en los equipos y los torneos no inicien. Está confirmado que las Eliminatorias inician en setiembre", señaló Peña.

El jugador del Emmen de Holanda también dijo que esta temporada es la mejor desde su llegada a Europa. "Sin duda este año ha sido mi mejor temporada en Europa. Hasta ahora, mi futuro lo veo en el Emmen", agregó en entrevista a Movistar Deportes.



Asimismo, Peña dijo que actualmente se encuentra de vacaciones luego que se dio por terminado la Eredivisie por consecuencia de la COVID-19.

"Actualmente nos encontramos de vacaciones. Pero nos han dicho que el fútbol holandés puede retornar el 1 de setiempre, incluso antes", puntualizó el exjugador de Alianza Lima.