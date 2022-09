Sergio Peña tiene contrato con su club hasta fines de 2024. | Fuente: AFP

La Selección Peruana se encuentra en Estados Unidos para disputar dos partidos amistosos correspondientes a la fecha FIFA de setiembre. Previo a estos encuentros, y luego de su primer entrenamiento en Los Ángeles, tanto Sergio Peña como Wilder Cartagena brindaron una conferencia de prensa.

Al primero de ellos se le consultó por una polémica historia que publicó en su cuenta de Instagram. El mediocampista del Malmö subió una fotografía del aeropuerto. "No los extrañaré ni un poquito", fue el mensaje que escribió y fue interpretado como una indirecta para su club.

Ahora, en declaraciones a la prensa, el volante de 26 años manifestó que mantiene firme su postura. "No me arrepiento de mi publicación. Hay personas dentro del club que no han sido transparentes conmigo. Son cosas que ni como ser humano ni como jugador voy a permitir nunca. No permito que alguien sea falso conmigo", dijo.

Por otro lado. Sergio Peña se refirió al tema futbolístico. "Me siento más cómodo jugando de 8, mixto, pero no he hablado de ese tema con Juan (Reynoso). Es un entrenador con muchos años de experiencia. Creo que es nuevo en la Selección Peruana pero nos conoce perfectamente a todos. Creo que por ese lado no hay ningun problema. He jugado en varias posiciones, hasta por fuera, y no tengo ningún problema. Soy futbolista profesional y estoy preparado para jugar donde se me necesite", sentenció.





Amistosos de Perú

La Selección Peruana enfrentará a México el sábado 24 de setiembre, a partir de las 8:00 pm., en el estadio Rose Bowl de Pasadena, a partir de las 8:00 pm. (hora peruana). El segundo amistoso de la bicolor contra El Salvador está pactado para el 27 de setiembre en el Audi Field de Washington DC.

El pasado lunes, por la noche, los dirigidos tuvieron su primera práctica en California, con 22 seleccionados de los 27 convocados.

El equipo de todos inicialmente tenía programado entrenar en el Fairplex Complex, pero no estaba en el estado del campo no estaba en buenas condiciones, por ese motivo el comando técnico decidió buscar un nuevo lugar. Así llegaron a las instalaciones del Mt. San Antonio College.

El segundo entrenamiento se llevó a cabo este martes, a partir del mediodía (hora peruana).

