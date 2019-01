Marco Saravia fue titular en la derrota de Perú por 1-0 ante Argentina. | Fuente: Captura | Movistar Deportes

La Selección Peruana Sub 20 cayó por 1-0 ante Argentina y quedó eliminada del Sudamericano que se desarrolla en Chile. Tras el encuentro, el defensor central Marco Saravia expresó sus sensaciones tras decirle adiós al campeonato juvenil.

"Regalamos puntos que no debimos regalar, este torneo no te da para jugar un partido a media caña. Todos eran unas finales y tuvimos que ir más fuerte desde el comienzo. Este grupo no se merecía esto", indicó Saravia en Movistar Deportes.

"Partido a partido tuvimos que jugar como si fuera una final, se entregó todo. Sería mentir decir que se flojeó, pero nos servirá para seguir adelante. Si no pasamos es por algo. Cada uno trabajará de manera personal ya que el fútbol te da revanchas", agregó.

De esta manera, Perú terminó en el último lugar del grupo ‘B’ con 3 unidades. Una victoria y cuatro derrotas fue el saldo que dejó la participación del equipo de Daniel Ahmed.