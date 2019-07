Aldair Fuentes debutó con el primer equipo de Alianza Lima en el año 2017. | Fuente: Prensa FPF

A Aldair Fuentes se le verá más en la zaga de centrales que en el mediocampo durante los Juegos Panamericanos Lima 2019. En diálogo con RPP Noticias, el jugador de la Selección Peruana Sub 23 reveló que 'Ñol' Solano le comentó que lo iba a utilizar más como defensor y explicó la idea de juego que vienen trabajando.

"Me gusta jugar más de volante, pero Nolberto Solano ya habló conmigo y me dijo que me va a usar de defensa. Ya nos mostró videos y nos pide salir jugando, filtrando pases entre líneas y tratando de abrir la cancha. Eso se va a ir trabajando poco a poco, pues es la idea que tiene el profe. Creo que tenemos la posibilidad de demostrar de qué estamos hechos y obtener grandes objetivos, al igual que la Selección Mayor Peruana", dijo.

Por otro lado, Aldair Fuentes se refirió al buen momento que viene pasando en Alianza Lima tras el regreso de Pablo Bengoechea. Además, fue consultado sobre la anotación que marcó ante Sporting Cristal el último fin de semana.

"Conocía al profe Pablo Bengoechea y sé cuál era su sistema de juego. En la para vine trabajando de la mejor manera y ahora me está tocando jugar, cosa que aprovecho al máximo. El gol que le anoté a Cristal fue muy importante porque abrimos el partido, ir al descanso con el marcador a favor es importante porque cambia el sistema de juego", sentenció.