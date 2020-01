Nolberto Solano dirigió a la Selección Peruana Sub-23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019. | Fuente: Andina

Llegó el día. Nolberto Solano, con miras al Preolímpico que se desarrollará en Colombia desde el 18 de enero, anunciará la lista de futbolistas convocados a la Selección Peruana Sub 23 en una conferencia de prensa este viernes 3 de enero a las 12:00 del medio día en las instalaciones de La Videna.

Luego de varias semanas de entrenamiento, Nolberto Solano tendrá que escoger a los 23 jugadores que disputarán este torneo que podría darles la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, 'Ñol' tendrá la oportunidad de lavarse la cara en esta competición tras la participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde la Selección Peruana Sub 23 acabó en el último lugar.

No obstante, hay un tema del cual Nolberto Solano no podrá ser ajeno en esta conferencia: la desconvocatoria de Kevin Quevedo. Antes del término del 2019, la FPF emitió un comunicado anunciando que el ex-Alianza Lima no iba a ser tomado en cuenta para la Selección Peruana Sub 23 y, ante los rumores que hablan sobre un problema extrafutbolístico, seguramente el estratega de 45 años expondrá los motivos de su decisión.