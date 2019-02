La Selección Peruana Sub 17. | Fuente: Andina

¡Buena noticia! La Federación Peruana de Fútbol (FPF) acabó con el suspenso y anunció que Perú seguirá siendo la sede del Sudamericano Sub 17, que se realizará en nuestro país del 21 de marzo y el 14 de abril.

“La FPF y Conmebol siguen trabajando para el Sudamericano Sub 17 2019 confirmado en Perú. El Estadio San Marcos viene quedando listo para la competencia que se realizará entre el 21 de marzo y el 14 de abril”, publicó la FPF en su cuenta de Twitter.

Como se sabe, el Mundial Sub 17 no se jugará en Perú. Así lo determinó la FIFA alegando que nuestro país no cumple con una serie de requisitos que son solicitados por el máximo ente del fútbol.

Todos los partidos del Sudamericano Sub 17 se desarrollarán en el estadio San Marcos, un escenario que también será sede en los Juegos Panamericanos 2019 de Lima.