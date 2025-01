Tiago Nunes ante la posibilidad de ser técnico de Perú: "Tengo mucho respeto por el fútbol peruano"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universidad Católica llegó a nuestro país para enfrentar a Sporting Cristal en la Tarde Celeste 2025. Dentro de la comitiva del cuadro chileno que llegó a nuestro país estaba un viejo conocido: Tiago Nunes.

El técnico brasileño, quien dirigió al equipo celeste hace dos temporadas, se pronunció sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Peruana. En entrevista con L1 Max, aseguró que tiene mucho respeto por el fútbol peruano y que se siente contento de ser nombrado como candidato.

"El enfoque total está en Católica. Tengo un respeto demasiado grande por el fútbol peruano. Obviamente, solo de ser nombrado, de cierta manera, uno se siente contento, pero el enfoque total está en el club que defiendo hoy. Estoy enfocado hoy acá", indicó Nunes.

Tiago Nunes ante la posibilidad de dirigir la Selección Peruana | Fuente: @L1MAX_

Tiago Nunes y su llegada a Perú

Por otro lado, al ser consultado sobre cómo ha sido recibido a su llegada al país, dijo que se siente como en casa, a pesar de no haber podido alcanzar el objetivo que se propuso cuando llegó a Sporting Cristal: ser campeón.

"Una alegría muy grande estar acá. Tengo el corazón dividido y una emoción muy grande porque, desde que llegué acá, fui muy bien recibido (...) Me siento como en casa. Espero hacer un gran trabajo para sacar un buen resultado, pero por encima de todo, disfrutar hoy, dijo al inicio.

"El hincha me recibió con constante cariño, me sentí emocionado porque desde el aeropuerto hasta el hotel, personas que me llaman. Tuve la suerte de ser bien recibido por todos. Quizá no tuvimos el resultado de ser campeones cuando pasamos por acá, pero algo dejamos", finalizó

