Perú y Argentina se enfrentan este miércoles en el estadio Pascual Guerrero en Cali, Colombia, por la cuarta fecha del grupo A del Sudamericano Sub 20 2023, cotejo en el que la ‘bicolor’ cierra su participación en el certamen continental.

La Selección Peruana ya no cuenta con opciones para avanzar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 después de caer en las tres primeras fechas, pero el cuadro de Jaime Serna apuntaba a despedirse del certamen buscando un triunfo frente a la albiceleste. No obstante, su rival se puso en ventaja por intermedio de Gino Infantino.

Argentina, a cargo de Javier Mascherano, se aproximaba más al arco contrario, hasta que aprovechó una mala salida del arquero Sebastián Amasifuén para romper la igualdad en el marcador.

Sobre los 41’, la albiceleste cobró un tiro libre y Amasifuén, portero de Alianza Lima, no pudo despejar. Conectó de cabeza Aguilar enviando la pelota al palo, pero el rebote le quedó favorable a Gino Infantino para el 1-0.

Argentina necesita ganar este partido para tener opciones de clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 en la quinta jornada del grupo A.

Gino Infantino anotó el 1-0 de Argentina sobre Perú en el Sudamericano Sub 20 | Fuente: Sport TV

Perú vs. Argentina: así formaron en el Sudamericano Sub 20

Perú Sub 20: Sebastián Amasifuén; Gilmar Paredes, Aron Sánchez ©, Anderson Villarcorta, Nicolás Amasifuén; Jack Carhuallanqui, Gonzalo Aguirre, Kluiverth Aguilar, André Vásquez, Catriel Cabellos; Sebastien Pineau.

DT: Jaime Serna





Argentina Sub 20: Franco Herrera; Ulises Ciccioli, Brian Aguilar, Francisco Marco, Julián Aude; Axel Encinas, Gino Infantino, Nico Paz; Javier Vallejo, Alejo Véliz, Brian Aguirre.

DT: Javier Mascherano





