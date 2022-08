Juan Reynoso será el entrenador de la Selección Peruana en las Eliminatorias 2026 | Fuente: AFP | Fotógrafo: CRIS BOURONCLE

Este jueves, Juan Reynoso, nuevo entrenador de la Selección Peruana, arribó en Arequipa para presenciar el duelo entre FBC Melgar e Internacional de Porto Alegre por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El 'Cabezón' Reynoso llegó al promediar el mediodía al aeropuerto de Arequipa y fue abordado por la prensa.

RPP Noticias pudo estar en la llegada del entrenador de la 'blanquirroja', aunque no decidió declarar con algún medio y solo se subió a su movilidad rumbo al hotel donde se quedará hasta la hora del partido de este tarde a partir de las 5:15 pm en el estadio Monumental de la UNSA.

Como se recuerda, Juan Reynoso ha sido entrenador del conjunto arequipeño y fue bajo su mando que salió campeón en el 2015, por lo que es bastante querido por la hinchada 'rojinegra' y, además, se espera que ya empiece a evaluar nuevos nombres de jugadores como posibles convocados a la Selección Peruana.





Así fue la llegada de Juan Reynoso en Arequipa

Juan Reynoso | Fuente: RPP Noticias

¿Quiénes integran el comando técnico de Reynoso en la Selección Peruana?

Juan Reynoso presentó a los profesionales que conforman su comando técnico. En total son ocho personas, que trabajarán al lado del entrenador con miras a las Eliminatorias 2026.

Joaquín Velásquez será el auxiliar uno, Gustavo Leombruno asumirá la preparación física. El peruano Jaime Serna asumirá la función de auxiliar dos y el mexicano Luis Orozco será el auxiliar tres. También está Néstor Ibarra, que es el preparador físico dos.

En la nómina de Reynoso aparece Rosalío Díaz, que maneja el tema audiovisual. Óscar Gambetta será el preparador de arqueros. Asimismo, también mencionó a Sergio Fentanes, el metodólogo, “que nos va a ayudar a integrar para que hablemos el mismo idioma con la Sub 20, Sub 17, Sub 15”, precisó el técnico.





Melgar vs. Internacional de Porto Alegre: posibles alineaciones

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna; Martín Pérez Guedes, Horacio Orzán, Alexis Arias, Luis Iberico; Cristian Bordacahar y Bernardo Cuesta.

Internacional: Daniel; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitão, Moisés; Gabriel, Alan Patrick, Taison; Carlos De Pena, Pedro Henrique y Alexandre Alemão.





