Gianluca Lapadula y André Carrillo. | Fuente: Instagram -AFP

Gianluca Lapadula despidió el 2021 en compañía de su familia. El delantero de la Selección Peruana llegó a Napoli con su esposa y sus tres hijas para recibir el Año Nuevo, pero minutos antes se animó a cantar un tema de uno de sus cantantes preferidos, Frank Sinatra.

"Fly me to the moon", fue lo que cantó por un par de minutos Lapadula, que se esforzó en toda su intervención. En todo momento recibió el constante apoyo de sus familiares. Al final, fue aplaudido y agradeció el gesto.

Si bien es cierto que en las redes sociales sus seguidores lo apoyaron, también estuvo en la mira de algunos jugadores de la Selección Peruana, especialmente de André Carrillo que no dudó en enviarle una curiosa recomendación. "Mano anda al area nomas", fue lo que escribió la 'Culebra' en la publicación del '9' de la bicolor.



Lapadula, que se puso un elegante esmoquin negro para la llegada del 2022, se fue en la tarde a la playa en un yate, donde se le vio en un momento romántico con su esposa. Horas antes se animó a lanzarse al agua tras un clavado.

Lapadula y su 2021

La Selección Peruana tuvo a una de las mejores versiones de Gianluca Lapadula que a punta de goles se ganó el cariño de los hinchas peruanos tras sus actuaciones en la Copa América y las Eliminatorias Qatar 2022.

Lapadula recibió el 2022 | Fuente: Instagram





NUESTROS PODCAST

¿Qué se sabe hasta ahora de la variante Ómicron del coronavirus?

Hace cuatro semanas se dio el primer anuncio de la variante Ómicron en Sudáfrica. Hoy, prácticamente se ha expandido en Europa y es predominante en Estados Unidos. ¿Qué se sabe hasta ahora de esta variante?