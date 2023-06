Pedro Gallese, una muralla: evitó un gol cantado de Corea del Sur [VIDEO]

Historia feliz. La Selección Peruana logró un importante triunfo ante Corea del Sur al conseguir un triunfo por 1-0 en el Busan Asiad Main Stadium. Bryan Reyna se encargó de colocar el gol del triunfo gracias a una buena definición de zurda, aunque la bicolor sufrió para cerrar el resultado.

Corea del Sur recuperó su mejor versión en el segundo tiempo y pugnó por el empate, pero en esa coyuntura apareció Pedro Gallese, que en una más de una ocasión evitó la caída de su portería. La más importante sucedió en el minuto 61.

La acción nació luego de error en salida de la defensa peruana. Miguel Araujo no estuvo fino y perdió un balón gracias a un buen quite de Hwang Hee-chan, de Wolverhampton, que avanzó a velocidad para asistir a Oh Hyeon-gyu, que falló en el mano ante Gallese.

El atacante del Celtic de Escocia definió, pero su remate fue contenido por el '1' de la Selección Peruana, que se apoderó del balón para erigirse como una de las figuras del combinado dirigido por Juan Reynoso.

