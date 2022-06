Ruggeri amigo de Ricardo Gareca. | Fuente: ESPN

Es un peruano más. En pleno programa de Fútbol 90 de ESPN, el exfutbolista Óscar Ruggeri no dudó en afirmar que el lunes 13 de junio alentará por la Selección Peruana, que en el duelo ante Australia buscará su pase al Mundial de Qatar 2022.



El amigo personal del seleccionador Ricardo Gareca en un debate con el conductor Sebastián Vignolo indicó que: "Vamos, Selección Peruana, hay que tener las pilas porque son 90 minutos para ir a un Mundial”, dijo.

"Vamos peruanos, Argentina está con Perú porque nos bancaron un montón, la guerra...", agregó el campeón mundial con Argentina en México 86.

Fiel a su estilo, Ruggeri no dudó en declarar que "qué me importa el australiano a mí. A mí me importa Perú" ante la sorpresa de sus compañeros y especialmente de Vignolo que le pidió mesura al respecto.

En caso Perú derrote a Australia integrará el Grupo D de Qatar 2022 junto a Francia, Dinamarca y Túnez.

Perú entrenará en Doha desde el sábado

La Selección Peruana culminó sus entrenamientos en Barcelona y este viernes arribó a Doha para el enfrentamiento ante Australia. Se tiene previsto que entrene el sábado y domingo.

Perú llega a este partido tras vencer 1-0 a Nueva Zelanda en el amistoso desarrollado el domingo 5 de junio, mientras los 'socceroos' vencieron a Emiratos Árabes Unidos en la repesca asiática.

Óscar Ruggeri apoya a Perú. | Fuente: ESPN

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Australia?

Perú vs Australia se verán la caras el lunes 13 de junio. La cita futbolística tendrá lugar en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Doha, desde la 1:00 p.m. (hora peruana).



¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Australia?

El partido EN DIRECTO será transmitido a través de los 89.7 FM de RPP Noticias. Por TV se podrá ver el encuentro en Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703) y Latina (2 y 702). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.





