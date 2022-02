Christian Cueva y Gianluca Lapadula. | Fuente: EFE

El periodista argentino Martín Liberman destacó que la Selección Peruana consiga empatar ante Ecuador por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022. En su opinión, la bicolor fue dominado pero pudo conseguir un importante puntos pese a las circunstancias del duelo que se desarrolló en el Estadio Nacional.

"El partido fue harto complejo para el equipo de Gareca, porque Ecuador fue más todo el partido. Ni hablar el primer tiempo. Manejó siempre la pelota, los patrones del partido, Gruezo, Preciado y Caicedo, que jugador es... Franco. Un equipo con otra dinámica y velocidad", señaló en su cuenta de YouTube.

Liberman, además, dejó en claro que Perú sufre cuando no se encuentran Gianluca Lapadula y Christian Cueva, quienes fueron baja por lesión y suspensión, respectivamente.

"Perú sufrió horrores la ausencia de Christian Cueva. No tenía pausa, no tenía manejo, no tenía pase entrelíneas. A Carrillo no le llegaba la pelota. Ormeño no fue solución, extrañó también horrores a Lapadula", agregó.

"El equipo de lo milagros se le debe catalogar al equipo de Gareca. Nunca está perdido ni vencido", culminó Liberman que cada vez que puede destaca la campaña de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, que con 21 puntos puntos se ubica en el quinto lugar de las Eliminatorias en Sudamérica.





