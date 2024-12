Yoshimar Yotún cuenta que Ricardo Gareca comparaba sus estadísticas con las de Toni Kroos: "No estaba tan mal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yoshimar Yotún se encuentra en pleno proceso de recuperación tras lesionarse de la rodilla en abril pasado. Tras varios meses de baja, el mediocampista de Sporting Cristal pasó las pruebas médicas de cara a la temporada 2025 y todo apunta a que se vuelta a las canchas será en febrero próximo.

"Considero que Cristal es mi casa, he tratado de estar lo menos cargoso posible en la Selección, he estado de ese lado y el jugador necesita su espacio, siempre he tratado de visitar a mis compañeros, feliz de verlos, tratar de apoyarlos siempre", afirmó Yotún en el programa de YouTube 'En Carne Propia'.

De otro lado, Yotún recordó que Ricardo Gareca trabajaba con las estadísticas y en una oportunidad lo comparó con el exfutbolista alemán Toni Kroos en el aspecto de pases.

"Estuvimos ocho años con un entrenador que pese a que nos daba carta libre a la hora de jugar, era muy loco estadísticas con su comando técnico. Comparaba a jugadores top en su posición, a mí me ponía con Toni Kroos, veía las estadísticas y no estaba tan mal. Te hace bien, en el partido no estas pensando en eso, pero si es importante eso", manifestó.

Eso sí, Yotún dejó en claro que no se compara de ninguna manera con la leyenda de Real Madrid. "No me comparo con él, pero en el tema de estadísticas, lo importante que era para su club o la Selección alemana, yo era mucho más agresivo en intervenciones, más en tema de físico pero en pases era una locura lo que él hacia, llegaba un momento en que siempre venía a recoger la pelota y sacarla. Ya cuando uno está más grande empieza a utilizar la cabeza, pierde algunas cosas pero gana en otras", expresó.

Yotún sobre el retiro del fútbol

Yoshimar Yotún cree que tras cerrar su ciclo como futbolista podría dedicarse a entrenador, especialmente del fútbol femenino.

"Luego del retiro ya tiene pensado qué hacer: Los últimos meses he pensado mucho en qué voy a hacer, aún me quedan y quiero jugar unos cuatro años más, sería lo ideal para mí. No me veo mucho como entrenador, al menos no de primera, primero empezaría con los chicos. Me ha interesado mucho el fútbol femenino, tratar de volverlo profesional y competitivo. En Suecia el fútbol femenino es muy fuerte, en Estados Unidos también y México. No estoy tan lejos de que el fútbol femenino pueda ser más competitivo. Tengo la oportunidad de seguir con mi empresario y seguir con los más chicos a cumplir su sueño", culminó.