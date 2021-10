Yoshimar Yotún falló penal ante 'Dibu' Martínez en el Argentina vs. Perú | Fuente: AFP

El empate estuvo en sus pies. Yoshimar Yotún logró filtrar un pase para que a través de su velocidad Jefferson Farfán logre pisar el área de Argentina. Fue derribado por el arquero Emiliano Martínez y se sancionó el penal. Yotún tomó el balón para ejecutar, pero su remate impactó en el travesaño.

De haber concretado el gol, la Selección Peruana le habría empatado a la albiceleste a los 65’, pero esta vez ‘Yoshi’ no estuvo fino en su remate. Además, la acción tuvo mucha repercusión pues los defensas Nicolás Otamendi y Cristian ‘Cuti’ Romero gritaron en el rostro del mediocampista tras su disparo.

Protagonista de lo sucedido fue el guardameta ‘Dibu’ Martínez, quien señaló en conferencia de prensa que Yoshimar Yotún se mostraba confiado para anotarle.

“El que iba a patear (Yotún) me guiñaba el ojo y como que estaba con confianza. Capaz el movimiento o lo que pasó en la Copa América puede llegar a crear un poco de ajustes en los jugadores y los ayude a fallar un poco. Pero yo no creo que se intimiden, los que van a patear son grandes tiradores de penales y al final es solo suerte”, señaló el argentino.

Tras el penal cometido por Emiliano Martínez a Jefferson Farfán, los cánticos de la tribuna en apoyo al arquero se hicieron notar. Para el argentino, no hubo falta.

“Sí los escuchaba, yo no pienso que es penal, porque (Farfán) viene gritando desde antes que lo toque, se tiró muy bien. Hay que darle crédito a él. Creo que no es penal, luego escuché a la gente y no sé si quería atajarlo, pero quería que no entre para darle una alegría a ellos”, indicó el ‘Dibu’.

Emiliano Martínez reveló qué sucedió en el penal de Yoshimar Yotún | Fuente: ESPN





