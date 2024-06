ZONA DEL HINCHA TE REGALA PRENDAS DEPORTIVAS

Zona del Hincha de RPP te regala una camiseta y una casaca de la selección peruana. Para participar sólo sigue a @rppnoticias en ig o fb y deja en los comentarios, una frase emotiva para la selección peruana.

Entre todos los participantes que hayan cumplido correctamente los pasos se realizará el sorteo.

Los ganadores serán anunciados en el ig y fb de RPPNOTICIAS.

¡No dejes de participar!

TÉRMINOS Y CONDICIONES

DATOS DE LA PROMOCION COMERCIAL

Denominación de la promoción: ZONA DEL HINCHA TE REGALA PRENDAS DEPORTIVAS

Ámbito que abarca la promoción: Lima

Duración de la promoción: 01 día

Fecha de inicio: 28 de junio del 2024

Fecha de finalización: 28 de junio del 2024

Número de sorteos: 02 sorteos

Fechas y hora de los sorteos:

Viernes 28 de junio del 2024 en el Instagram y Facebook de RPP Noticias.

MECANISMO Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

Las personas que deseen participar de la presente promoción deberán seguir @rppnoticias en ig y fb, y en los comentarios, dejar una frase emotiva para la selección peruana.

Entre todos los participantes que hayan comentado la publicación del concurso correctamente se realizará un sorteo. Ingresarán a una hoja de cálculo para ser seleccionado de manera aleatoria.

- =ALEATORIO.ENTRE(X;Y).

El nombre de los ganadores será anunciado en las fechas descritas líneas debajo, en la publicación de Instagram de RPP Noticias.

El personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto vía mensaje directo con el ganador para coordinar la entrega del premio.

DATOS DEL PREMIO

Serán (2) dos ganadores, que tendrán la oportunidad de recibir (1) un premio según el siguiente detalle:

CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residentes en Lima - Perú.

3. GRUPORPP se contactará con el ganador una vez que se haya anunciado los nombres de los ganadores.

4. GRUPORPP S.A..C exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus datos personales.

5. GRUPORPP S.A.C. hace de conocimiento al participante que haya resultado ganador y que no hayan sido contactado, se deberá a consecuencia de los siguientes supuestos:

· El participante que haya resultado ganador no contesta de manera continua a los mensajes enviados por nuestro personal al perfil consignado por el mismo.

· El participante que haya resultado ganador consignó de manera errónea un perfil invalido en el formato de participación.

· El participante que haya resultado ganador consignó un perfil de un tercero que no mantiene ningún tipo de relación con el mismo.

· El participante que haya resultado ganador consignó un perfil que se encuentra suspendido o cancelado.

GRUPORPP exhorta a los participantes de la presente promoción que consignen correctamente sus números de contacto, con la finalidad que, no incurran en los supuestos arriba señalados. Para tal efecto, el participante podrá hacer efectivo el reclamo de su premio dentro de los 10 días (10) calendarios, contabilizados desde la fecha que haya resultado ganador, caso contrario, perderá el derecho de reclamo del premio.

6. El ganador no podrá solicitar la variación del premio que reciba. El premio no podrá ser canjeado por ningún otro bien y/o servicio. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

7. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se remplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

GRUPORPP S.A.C. deja constancia que los participantes de la presente promoción que utilicen mecanismos irregulares denominados ethical hacking, robots.txt, bots y/o cualquier otra modalidad electrónica irregular, que busque vulnerar nuestro sistema aleatorio de elección de participantes; y así, tener mayores probabilidades de ser aleatoriamente elegidos, serán eliminados de la presente promoción y vetados de manera indefinida de todas las promociones comerciales que GRUPORPP S.A.C. organice. Asimismo, GRUPORPP S.A.C. se reserva el derecho legítimo de tomar las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de requerir la indemnización por daños y perjuicios contra aquellos participantes que pretendan vulnerar la transparencia y libre desarrollo de sus promociones comerciales.

GRUPORPP deja constancia que los presente premios son una camiseta y una casaca de la Selección Peruana de Fútbol talla L, por lo que los ganadores no podrán solicitar ningún cambio, en caso esta última, no se adecue a sus expectativas.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.