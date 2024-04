Ate: adulta mayor que fue atropellada por una cúster pide ayuda para obtener tomografía

Lima "El hospital no cuenta con tomógrafo y es algo que yo estoy pidiendo", dijo la hija de la víctima

El atropello ocurrió a la altura del kilómetro 15 de la Carretera Central, en el distrito limeño de Ate. | Fuente: RPP

Una adulta mayor, que resultó herida de gravedad tras ser atropellada por una cúster, pide ayuda para que se le realice una tomografía en el distrito de Ate.

La víctima, identificada como Vicenta Malco Mallón, de 67 años, se encuentra en estos momentos internada en el Hospital de Huaycán, tras ser atropellada por la unidad de transporte público cuando estaba en un paradero.

La zona de su cuerpo que quedó con mayor afectación es la pierna izquierda. La mujer perdió totalmente la piel de su talón. Por este motivo, Yanse Malco está solicitando el traslado de su madre a un hospital que cuente con un tomógrafo, porque temen daños en su cerebro o sangre coagulada.

"El diagnóstico que nos ha dado el doctor es reservado por el momento, porque todavía no se sabe cómo va a evolucionar la parte del pie donde se le ha desprendido toda la piel, desde el talón hasta la base de los dedos. Bota sangre y ha sangrado por la cabeza", precisó dijo la hija de Vicenta Malco Mallón.

"Y en el Hospital de Huaycán me mencionan que no le pueden hacer una tomografía porque el hospital no cuenta con tomógrafo y es algo que yo estoy pidiendo. No sabemos si tiene los coágulos dentro", agregó.

Mujer requiere reconstrucción de piel

Según los médicos, la víctima del atropello tiene que pasar por una reconstrucción de piel. La familia de Vicenta Malco Mallón se encuentra preocupada, ya que temen que el chófer de la cúster sea liberado dentro de las 48 horas del accidente. Ellos exigen la máxima sanción para el conductor que atropelló con su unidad a la adulta mayor.

El atropello ocurrió el jueves 4 de marzo a la altura del kilómetro 15 de la Carretera Central, en el distrito limeño de Ate. Las cámaras de seguridad del distrito registraron cómo el vehículo se despista y se estrella contra un paradero y un puesto ambulante.