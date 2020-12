El conductor del vehículo se encuentra detenido por la muerte de una persona. | Fuente: RPP Noticias

Una persona falleció este lunes a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central en el distrito de Ate, cerca a la entrada de Huaycán, luego de ser atropellada por un tráiler.

El conductor del vehículo, identificado como Waldir Surichaqui, se encuentra detenido, luego de que personal de limpieza pública impidiera que se de a la fuga.

Según expresó Surichaqui, no se dio cuenta que la persona, aún no identificada, estaba cruzando la pista, lo cual no le dio tiempo de frenar. El vehículo iba con dirección del Centro de Lima a Chosica.

Autoridades se encuentran a la espera de personal del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver. RPP Noticias llegó hasta la zona y verificó que en esta zona se está generando tránsito vehicular.

Aún se espera además que se logre retirar el tráiler para poder empezar a hacer las investigaciones correspondientes.





