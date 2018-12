Testimonio de un joven que sobrevivió al accidente en Carretera Central. | Fuente: RPP

Un bus interprovincial de la empresa Raracito se despistó y cayó a un abismo a la altura del kilómetro 109 de la Carretera Central, en el sector de Casapalca, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí.

Según la Policía Nacional, al menos 8 personas murieron y 30 resultaron heridas en este accidente. Las labores de rescate continúan, por lo que las cifras podrían cambiar.



En declaraciones a la prensa, Abel Aquino narró cómo se despitó el bus. Según contó, luego de que el conductor cambiara la llanta cerca de un restaurante, errumbó a una velocidad "imprudente" e hizo una curva al encontrarse con un rompemuelle; el carro se dio la vuelta y todos cayeron al río.

Él se encontraba en el primer piso con sus familiares. "Me quedé inconsciente, me golpeé la cabeza. Me laventé, y mi primo, mi papá y yo éramos los únicos en el primer piso del carro. En el segundo piso, dentro del río, había un montón de personas que se ahogaban", relató.



Al ser consultado cómo lograron salir del agua, el joven respondió: "Salí... Ni sé cómo salimos, solo sé que fue gracias a Dios".