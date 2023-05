Chancay: empresa paraliza trabajos en el megapuerto hasta que se determinen las causas del hundimiento

Rómulo Zarauz, gerente de responsabilidad social y comunidades de Cosco Shipping, empresa encargada de la construcción del túnel y megapuerto en Chancay, anunció la paralización de las obras en la zona de Peralvillo mientras duren las investigaciones que causaron el hundimiento de las calles.

"Estamos en pleno trabajo de investigación para ver exactamente cuáles han sido las causas que han generado este problema y hasta que no identifiquemos las causas no vamos a continuar la construcción. Esperamos que se despeje la zona, pero no podría decirle (el tiempo), estas indagaciones serán informadas y monitoreadas por la autoridad portuaria nacional y los entes competentes como corresponden", manifestó a RPP Noticias.

Zarauz reconoció que durante las obras se intervino a unas 150 casas que presentaban rajaduras en sus paredes, pero recalcó que tienen un estudio identificando una cantidad de viviendas que potencialmente se verían perjudicadas.

"Nosotros, para empezar la obra, hemos presentado los detalles del mismo y ha pasado una evaluación, por lo cual tenemos un estudio de impacto ambiental aprobado. Hicimos una línea de base en todas las viviendas que podían ser potencialmente afectadas, incluyendo las que estamos hablando. Esta identifica cuál es la situación actual de cada una de las casas de tal manera que, ante cualquier incidencia, ya sea rajaduras de cualquier tipo intervenimos como corresponde. Esta se ha hecho en 2 500 viviendas en la zona sur de Chancay. Hasta el momento hay una lista de 150 casas intervenidas y reparadas", sostuvo.

Se compensará a los afectados

El gerente de Cosco Shipping recalcó, tal como informaron en un comunicado, que se le brindará todas las compensaciones a las familias perjudicadas por el hundimiento ocurrido la mañana de este martes y se dará un alojamiento temporal para ellos mientras sus viviendas son reparadas.

"La empresa asume toda la responsabilidad de lo ocurrido. Lo que queremos averiguar es cuál ha sido el problema de los contratistas que ocasionaron el hundimiento. Lo que hicimos en primer lugar es contactarnos con las familias que han sufrido afectaciones directas con este suceso, son cuatro familias, de las cuales he conversado con tres personalmente telefónicamente. Les hemos ofrecido alojamiento inmediato, estamos ofreciéndole un departamento mientras demore la refacción y reconstrucción de sus casas adicionalmente vamos a asumir los costos que ello implique y una compensación por todas las molestias generadas", puntualizó.