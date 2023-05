Municipalidad Distrital de Chancay exige suspensión de construcción de túnel tras hundimiento de suelo

La Municipalidad Distrital de Chancay anunció que exigirá la suspensión de las obras de construcción del túnel portuario en la zona de Peralvillo, a cargo de la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. que generaron el hundimiento del suelo a la altura del kilómetro 80 de la carretera Panamericana Norte afectando a viviendas.

A través de un comunicado, indicaron que las obras de construcción del túnel no pueden continuar mientras no se esclarezcan y corrijan las fallas que provocaron el hundimiento. Sin embargo, precisaron que la Municipalidad Distrital de Chancay no tiene competencia sobre esta obra que es de ámbito nacional.

Acciones

En esa línea, manifestaron que la Oficina de Defensa Civil local ya realiza la identificación, evaluación cuantía de los daños que el hundimiento provocó a las viviendas y bienes de la población afectadas.

Asimismo, se contacta a los afectados para que la empresa resuelva de manera inmediata los daños materiales que sufrieron y que se hagan cargo de su alojamiento y manutención durante el tiempo que tome la reconstrucción de sus viviendas.

Señalaron también que han realizado coordinaciones para que la Fiscalía de Prevención del Delito investiga el hundimiento del suelo y que, si se halla responsabilidad penal, se inicie el proceso sancionador que corresponda.

Desde el municipio solicitaron intervención inmediata de la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entidades competentes sobre el proyecto, a fin de que expliquen el motivo del hundimiento y las medidas correctivas que implementarán.

Viviendas afectadas tras hundimiento

Al menos 18 viviendas resultaron con sus estructuras afectadas, entre ellas dos destruidas, luego del hundimiento de suelo registrado esta mañana en la localidad de Peralvillo, Chancay, en la provincia de Huaral, donde se construye el túnel del megapuerto que se habilitará en esta zona del norte chico.

El hundimiento ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana y afectó también a varios vehículos que estaban estacionados. Ante esta situación, el jefe de la división policial de Huaral, coronel Manuel Farias, recomendó en RPP Noticias que se evacúe las casas de 100 metros a la redonda de la obra de construcción.

En tanto, la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. asumió la responsabilidad por el hundimiento e informó que este se produjo por “un incidente de subsistencia” durante el proceso de construcción del túnel. Asimismo, precisaron que el incidente no provocó daños personales y que se encuentran evaluando las viviendas afectadas para su reparación.