Un motociclista murió en un violento accidente de tránsito en Chorrillos [VIDEO]

La mañana de hoy, viernes 7 de octubre, un joven motociclista de aproximadamente 28 años murió, luego de que su vehículo impactara contra el pavimento en la cuadra 4 de la avenida Prolongación Defensores del Morro, en Chorrillos.

El accidente ocurrió frente a la Municipalidad de ese distrito y a solo dos cuadras de la comisaría del sector.

Auto le cerró el paso



Según relató el acompañante del occiso, que prefirió no identificarse, ambos retornaban de una reunión. Él venía detrás, en un taxi, ya que no podía ir en la moto porque la víctima solo tenía un casco. Es así que fue testigo del momento en que, presuntamente, un auto negro le cerró el paso, lo que produjo que la moto impacte contra el vehículo y caiga unos tres metros más adelante, con lo cual perdió la vida en el acto.

El fallecido no contaba con DNI al momento de la llegada de la Policía Nacional (PNP). Según el acompañante, esto es porque, hace dos semanas, fue víctima de un asalto; por lo que su documento estaba en trámite. Comentó, además, que lo conoce porque, hace dos meses, ingresó a la empresa operadora donde trabajaban juntos, pero que hace un mes se vienen frecuentando y solo lo conoce como Sergio.



El testigo permaneció en el lugar de los hechos porque, según dijo, no quiere que el cuerpo sea trasladado a la Morgue de Lima como NN. Además, ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad en el lugar.

Al cierre de esta nota, las cuadras 3 y 4 de la avenida donde se registró el accidente han sido cerradas porque los peritos de criminalística vienen realizando las diligencias de ley.

Accidentes de vehículos menores en aumento

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre enero y julio de este año, ocurrieron 47 629 accidentes de tránsito en el Perú. Del total de fallecidos por estos accidentes, el 60.9 % corresponde a usuarios que estuvieron a bordo de motos y bicicletas, y a peatones.

Ante estas cifras, Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), refirió a RPP Noticias que ese tipo de siniestros han aumetado por la falta de cultura vial y porque se estarían dando brevetes sin asegurar la idoneidad de los conductores.

"Según los reportes de la PNP, durante el año 2021, hubo aproximadamente 128 fallecidos en Lima por accidentes en moto lineal y mototaxi (...) Están dando brevetes en provincias sin pasar exámenes rigurosos a las motos. Cuando manejamos en las calles, vemos motos lineales en la parte izquierda y en la mitad de las pistas, cuando la norma indica que todas las motos deben ir por el lado derecho", sostuvo el representante de Aviactran.

Además, indicó que en las calles "no hay buena señalética" y "hay ciclovías deficientes donde hay árboles y postes en el medio". Asimismo, refirió que las autoridades del sector no contribuyen efectivamente a salvaguardar la integridad del peatón.

"En la ley de creación del MTC, no dice que ese ministerio debe ver la seguridad vial, No existe en la norma (...) Se creó la Sutrán para disminuir los accidentes de tránsito y ello no se ha cumplido todavía (...) La ATU se creó para disminuir los accidentes de tránsito y solo estamos viendo papeletas, pero no que se estén preocupando por el peatón, por el usuario, que todos los días tiene que exponerse a accidentes de tránsito", explicó.









