Comas: familia exige justicia para hombre que está en UCI tras ser atropellado por un suboficial

La familia de Luis Porras Porras, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser atropellado por el suboficial Elber Peter Melgarejo Criollo en el distrito de Comas, exige que se haga justicia en este caso, debido a que el denunciado no se hace cargo de los gastos médicos y podría quedar en libertad.

El hecho ocurrió el lunes a la 7 de la mañana, cuando Luis Porras Porras se dirigía a su trabajo. La víctima, de 66 años, cruzó la pista cuando fue atropellado por una motocicleta que iba conducida por el suboficial Elber Peter Melgarejo Criollo.

En conversación con RPP Noticias, los familiares de Luis Porras Porras relataron que los testigos del lugar llamaron a la policía y ellos llevaron a la víctima hacia una clínica local en donde indicaron que el SOAT de la motocicleta estaba vencido, por lo que no podían atenderlo.

Finalmente, Luis Porras Porras fue atendido en el hospital Cayetano Heredia, donde se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus heridas.

Luis Porras Porras se encuentra hospitalizado por un derrame cerebral en el hospital Cayetano Heredia. El hombre fue intervenido del cerebro y su estado en reservado.

La familia del agraviado señaló a RPP Noticias que los doctores están esperando que despierte para poder definir el daño causado en su cerebro producto de este accidente.

“Mi familiar Luis Porras es atropellado por el suboficial Elber Peter Melgarejo Criollo, policía de la comisaría de San Martin de Porres, teniendo el SOAT vencido. Ahora mi familiar esta entre la vida y la muerte en el hospital Cayetano Heredia con un derrame cerebral”, declaró Jesica Huamán, sobrina del accidentado, a RPP.

Suboficial podría quedar libre

Los familiares están denunciando que el suboficial Elber Peter Melgarejo Criollo está arrestado en la comisaria Tupac Amaru de Comas. Sin embargo, hoy miércoles se cumplen las 48 horas de detención y podría ser liberado.

“Él solo declara que guardará silencio, ya no tenemos dinero para los gastos. Él no se hace responsable de ningún gasto. Su SOAT no cubre nada porque está vencido. Él ha comprado el SOAT después del accidente”, afirmó la sobrina de Luis Porras Porras.