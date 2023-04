El Agustino: camión cargado de gaseosas se volcó en plena Vía de Evitamiento

El tránsito en la zona estuvo interrumpido en la zona. | Fuente: RPP / Fiorella Ramírez

Un pesado camión cargado de gaseosas se volcó en plena Vía de Evitamiento, a la altura del Puente Ramiro Prialé, en la jurisdicción de El Agustino.

En diálogo con RPP Noticias, el conductor Christian de la Luna aseguró que tuvo que hacer una brusca maniobra para evitar chocar con una camioneta, lo que provocó que el pesado camión se volcara.

“Me pasa adelante (la camioneta) y se para al momento, en seco; y yo por no chocarlo lo esquivo y el peso me jala. Para no cometer un accidente a la camioneta, porque si no lo esquivaba iba a chancar a la camioneta”, relató.

El chofer dijo que prefirió sacrificar su carga para evitar una tragedia. “Si chancaba a la camioneta, podía haber muerte”, advirtió.

Robo de mercadería

Debido al accidente, cientos de botellas de gaseosa quedaron regadas en la pista. Eso fue aprovechado por varios transeúntes, que robaban la mercadería, pese a la presencia de agentes de la Policía Nacional.

El camión accidentado salió de la planta de gaseosas, en Huachipa, y se dirigía rumbo a Nasca, en la región Ica.



