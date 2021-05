Rímac: joven motociclista está grave tras ser embestido por una camioneta

El accidente ocurrió la semana pasada, pero hasta ahora no encuentran al conductor fugado. | Fuente: Foto: Rotafono / Video: RPP

El joven motociclista Diego Juan Nieves se encuentra grave tras ser embestido por una camioneta en el Rímac, accidente que lo puede dejar postrado de por vida.

A través del Rotafono, la familia del joven denunció que el conductor de la camioneta se pasó la luz roja del semáforo y atropelló Diego Juan; tras lo cual se dio a la fuga.

José Guzmán, hermano de la víctima, dijo que Juan Diego ha perdido la sensibilidad en las piernas, por lo que necesita ser sometido a un costoso tratamiento, que la familia no puede costear.

¿Inacción policial?

Los familiares ya hicieron la denuncia respectiva en la comisaría del sector, pero -aseguraron- hasta ahora no ven resultados. El propio José Guzmán ha tenido que buscar las imágenes de las cámaras de seguridad y encontrar a testigos del hecho.

“Yo no veo un compromiso de parte de la comisaria para que indaguen. Tengo que identificar al responsable de esto, porque esto no puede quedar así. No puede andar en las calles sabiendo que mi hermano va a perder la sensibilidad de las piernas”, comentó.

Los familiares hicieron un pedido de ayuda, no solo para encontrar al responsable del accidente, sino también un apoyo económico para hacer frente a los gastos del tratamiento del motociclista.



