Un letrero cayó encima de unos adolescentes que estaban en un juego mecánico en San Juan de Lurigancho | Fuente: RPP Noticias

Un grupo de adolescentes fueron a pasar el fin de semana en un juego mecánico de Play Park, ubicado en la cuadra 36 de la avenida Canto Grande en San Juan de Lurigancho, en donde un letrero de una maquina se cayó mientras se encontraban en la actividad recreativa.

De acuerdo con testigos y videos difundidos por los padres de los menores, el juego mecánico comienza con normalidad —uno de los que empieza a girar por un determinado tiempo— y en un momento el letrero que dice el nombre "Tagada" (ubicado en el lado superior) comienza a tambalearse.

La primera letra "A" del mismo es la que termina cayéndose sobre los adolescentes que seguían en el juego mecánico. Ello generó pánico al punto que el juego tuvo que detenerse, se conoce que el hecho generó un corte en la cabeza a un menor y demás heridos que fueron trasladados a un hospital cercano.

Falta de fiscalización

Un equipo de RPP Noticias fue hasta el local este lunes por la mañana en donde encontró que no se observa ningún letrero de intervención ni de fiscalización tras lo ocurrido ayer por la noche.

Además, se conoce que la municipalidad de San Juan de Lurigancho no ha podido realizar la intervención. Por la noche, los fiscalizadores no tuvieron permiso de ingreso luego del accidente.

Se conoce que solo hay una persona que revista este juego mécanico y el letrero aún se mantiene incompleto.

Así amaneció el local Play Park con el letrero "Tagada" incompleto, tras el accidente que dejó adolescentes heridos | Fuente: RPP Noticias

Denuncia

Una madre de familia denunció que los encargados del local solo les entregaron un nuevo ticket para que puedan asistir al siguiente día para volver a ir al juego mecánico, como una especie de compensación por lo ocurrido.

Sin embargo, la señora señaló que ellos se negaron en un primer momento a la fiscalización municipal.

"Gracias a Dios mi hijo está bien, pero quiero denunciar que les devolvieron las entradas en tickets. Como que los obligan a que regresen nuevamente. Creo que no tienen los papeles en regla de Defensa Civil. Me encontré con fiscalizadores y no los dejaron entrar a revisar el tema", señaló a RPP Noticias.

Hoy por la mañana se encontró a los ciudadores de limpieza del lugar ante la falta de intervención de la entidad municipal.

