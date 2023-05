Pudo ser una tragedia: testigos narran cómo fue el accidente que causó incendio y explosión

César Espinoza Colqui , conductor de la combi, cuenta con una requisitoria y no tenía licencia de conducir a la hora del accidente , mientras que Antonio Isaías Corbacho Sánchez , chofer del trailer, no contaba con SOAT.

Tras el choque ocurrido en el cruce de la avenida Perú con el jirón Trujillo en el que un trailer de carga pesada explotó tras el impacto, testigos del accidente ofrecieron sus versiones de lo ocurrido.

Los transeuntes que estuvieron en el lugar de los hechos señalaron que el trailer estaba doblando por el jirón Trujillo, mientras que se aproximó la combi, que -si bien tenía la preferencia- iba a excesiva velocidad por estar en una carrera con otros transportistas. Es más, tras el impacto, llegó otra combi con la que se presume estaba en competencia por pasajeros.

De acuerdo con los testigos, esta combi volteó hacia el otro lado del jirón Trujillo para evitar ser alcanzado por las llamas. La explosión se produjo inmediatamente después del choque.

Más detalles del accidente

En el cruce de la avenida Perú con el jirón Trujillo, permanecía hasta el cierre de esta nota el trailer con la cabina totalmente quemada. Además, más de 50 viviendas fueron dañadas y quedaron con las ventanas destruidas. También fueron afectados los postes de energía eléctrica y telefonía, por lo que tuvieron que ser removidos con una grúa.

Luego de permanecer detenidos en la Comisaría de Barboncitos, los choferes de ambos vehículos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal para sus respectivos exámenes.

César Espinoza Colqui, conductor de la combi, cuenta con una requisitoria y no portaba licencia de conducir. Es más, esta había sido suspendida.

"Yo no me desaparecí. Estuve en la escena todo el momento. Yo ayudé a mis pasajeros a salir del carro. Si ve usted la imagen, los ayudé a salir. En ningún momento he abandonado a los pasajeros", dijo.

Mientras que Antonio Isaías Corbacho Sánchez, el chofer del trailer, contó que se retiró del lugar un momento porque no tenía cómo informar a los dueños de la empresa en que él trabaja. No obstante, no se dio a la fuga. Se conoce que no contaba con SOAT.

"Cualquier cosa con mi abogado", aseveró.