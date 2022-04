Accidente en Vía de Evitamiento | Fuente: RPP

Un motociclista perdió la vida al ser atropellado por camión en la Vía de Evitamiento entre puente Nuevo con puente Huánuco. Esto en el carril con sentido de sur a norte.



El cuerpo de la víctima aún permanece en el lugar donde ya ha llegado la Policía Nacional del Perú (PNP) y se espera la llegada de los peritos de tránsito en la zona.



Un testigo del accidente indicó a RPP Noticias que el atropellado sería un hombre de nacionalidad venezolana.

"Hay un fallecido que es un motorizado que aparentemente es de nacionalidad venezolana, que ha sido atropellado por un camión. Está tendido en la pista en la Vía de Evitamiento", señaló.

Grran congestión vehicular en Vía de Evitamiento | Fuente: RPP

Gran congestión vehicular



Debido a este accidente vehicular en la Vía de Evitamiento se reportó una gran congestión vehicular desde el puente El Derby, en Santiago de Surco, hasta el puente Trujillo en el Cercado de Lima.



Los conductores informaron que demoraraon más de una hora y media poder transitar por la Vía de Evitamiento.



Según Lima Expresa, el accidente vehicular se registró a la altura del puente Huáscar con sentido al norte, donde un equipo de auxilio vial y ambulancia llegaron para atender la emergencia.

"Informamos que, después de diligencia de fiscales, nuestro equipo de auxilio vial acaba de liberar los tres carriles de la Vía de Evitamiento, sentido norte, con el apoyo de auxilio vial. Se retoma la fluidez en la vía", informó a través del Twitter.

#LIMAEXPRESAinforma ⚠ Siniestro vehicular en #VíaDeEvitamiento, a la altura del puente Huáscar con sentido al norte. Nuestro equipo de auxilio vial y ambulancia se encuentran en el punto. Carga vehicular va hasta el puente Prialé. #LIMAEXPRESASeguridadVial pic.twitter.com/F61y5Q6N0d — LIMA EXPRESA (@LIMAEXPRESA) April 22, 2022

