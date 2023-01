Martín Ojeda señaló que se amplió el servicio 'Aquisito nomás' y se creó un sistema exclusivo para escolares en los Corredores Complementarios. | Fuente: Andina

El vocero de la Asociación de Consesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Martín Ojeda, señaló este miércoles que el aumento de las tarifas de los Corredores Complementarios se debe a un acuerdo consensuado con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que implica nuevos servicios.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Martín Ojeda indicó que el alza de los pasajes en los Corredores Complementarios fue comunicada en mayo del 2022, a pesar de competir con el transporte informal.

"Se ha llegado a un acuerdo consensuado con la autoridad porque hemos tenido que establecer dos situaciones nuevas. ¿Cuáles son? Ampliar el tema de 'Aquisito nomás' para que en márgenes cortos la población pueda pagar, por ejemplo en el Corredor Azul, un pasaje de S/ 1 sol o S/ 1.5 en tramos de Pizarro hacia Condominios Rímac, en Alcazar hacia Caja de Agua en San Juan de Lurigancho, y ampliar Pardo con Plaza Butters en Barranco y San Isidro con Comandante Espinar. A parte de eso, si tocamos el Corredor Azul hemos creado un sistema exclusivo para escolares en el Rímac", dijo.

Corredor Amarillo y Rojo llegará al Callao

Martín Ojeda informó también el Corredor Amarillo y el Corredor Rojo ampliarán sus servicios a partir del 12 de enero de Lima al Callao.



"El Corredor Amarillo va a llegar hasta Aduanas, frente al Aeropuerto Jorge Chávez, y el objetivo en pocos meses y ya se está conversando con la autoridad aérea es que el Corredor Amarillo tenga un servicio especial dentro del aeropuerto, como hay en otras partes del mundo, para facilitar a las personas de escasos recursos que por más lleguen en un avión no paguen un taxi de 100 o 80 soles", anunció.

El servicio 107 irá desde la av. Javier Prado con Evitamiento, en Surco, hasta la av. A, en San Martín de Porres, y en su trayecto recorrerá parte del distrito de Carmen de la Legua, pasando por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Además, funcionará de lunes a sábado de 5 a. m. a 11 p. m., y los domingos hasta las 10:30 p. m.

Estimados usuarios, informamos que a partir del jueves 12 de enero se actualizarán las tarifas y tramos de los servicios de los Corredores Complementarios; además, se implementará las nuevas tarifas integradas en beneficio de nuestros pasajeros. pic.twitter.com/ZKKvrnj6Is — ACTU PERÚ (@ActuPeru) January 10, 2023

