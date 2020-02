Adolescente con la mandíbula fracturada será atendido tras exponer su caso en RPP [VIDEO]

Los familiares del adolescente lesionado expusieron su caso en el Rotafono. | Fuente: Rotafono

Un adolescente de 16 años con la mandíbula fracturada será atendido en el Hospital Dos de Mayo tras exponer su caso en RPP Noticias.

El menor llegó desde Oxapampa (Pasco) para ser atendido de emergencia, pero en el mentado hospital se negaron a admitirlo por un tema administrativo, denunciaron sus familiares a través del Rotafono.

“Ingresé por la mañana por Emergencias, y me dijeron que había venido sin sello. Cuando lo fui a sellar, fui a caja, y me dijeron que ese SIS no cubre los gastos”, comentó Marcelo Pérez Cubas, padre del menor.

Según dijo, personal del hospital le pidió que regrese a Oxapampa a regularizar sus documentos para poder recién ser atendidos.

El padre estaba consternado ya que, debido a la lesión, su hijo no come alimentos sólidos desde hace cuatro días. Además, para paliar el dolor, le dan analgésicos molidos que el adolescente toma a través de una pajilla.

🔴 EN VIVO | Joven con mandíbula rota no puede ser atendido. Lleva cuatro días sin comer. Publicado por RPP Noticias en Martes, 18 de febrero de 2020

El hospital se pronuncia

Tras exponer su caso en RPP Noticias, personal del Hospital Dos de Mayo y de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) se comunicaron con los familiares del joven para pedirle que se acerquen al área de Emergencias del nosocomio para poder ser atendidos.

“Me han indicado que me acerque con mi hermano, que me van a atender”, refirió el hermano del adolescente lesionado.

Según explicó, las autoridades le dijeron que hubo un “malentendido” con su SIS, por lo cual no lo habían atendido.

El @SIS_PERU y el @H2deMayo han asumido la atención integral del paciente. — Seguro Integral de Salud (@SIS_PERU) February 18, 2020