El hombre pidió ayuda a las autoridades, ya que necesita el dinero para pagar sus gastos. | Fuente: RPP

El señor Juan Alberto López Reynaga, de 72 años, denunció que desde septiembre del año pasado no puede cobrar el Bono Familiar Universal (BUF) de 760 soles que el Gobierno ha entregado a las familias de escasos recursos para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

A través del Rotafono, el anciano señaló que su nombre sale como beneficiario en el padrón del BUF. Sin embargo, hasta la fecha no ha podido hacer efectivo el cobro por diversos motivos.

“Me avisaron que no voy a cobrar al banco, porque iban a venir a pagar a mi casa con el Carrito Pagador, pero llegó diciembre y el Carrito Pagador nunca llegó”, relató el hombre.

“Me dijeron que debía reinscribirme. Lo hice; y me dijeron que me iban a avisar para ir a cobrar al banco, pero hasta la fecha no me llaman. Y cuando voy al banco, me dicen que no llega (el dinero)”, añadió.

Pedido de ayuda

Juan Alberto López Reynaga hizo un llamado a las autoridades para poder agilizar el proceso y así cobrar el bono que necesita para hacer frente a sus gastos.

El anciano, que antes de la pandemia se dedicaba a la albañilería, subsiste gracias a trabajos eventuales que consigue en casas, donde realiza arreglos sanitarios o eléctricos.

Sin embargo, dijo que debido a su edad cada vez le es más complicado conseguir un empleo; por lo que necesita con urgencia el dinero del BUF.



