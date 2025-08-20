Una persona murió y otra resultó herida en el derrumbe de una casa en Ancón [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El trágico derrumbe se registró en el asentamiento humano Los Rosales.

Una persona murió y otra resultó herida en el derrumbe de una casa del asentamiento humano Los Rosales, ubicado a la altura del kilómetro 39 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Ancón.

En diálogo con RPP, José Luis Salazar, jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano de Ancón, confirmó el deceso de una de las personas e informó que el sobreviviente fue trasladado de emergencia a un hospital de Puente Piedra.

De acuerdo con el funcionario edil, el derrumbe se produjo cuando las víctimas estaban realizando reparaciones en la base de la vivienda. “El terreno ha cedido y, lamentablemente, ha sucedido este hecho”, comentó.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada al promediar las 9:45 a.m. de este miércoles.



Labores de rescate

Fotos y videos enviados por ciudadanos al Rotafono de RPP dan cuenta de las labores de recuperación del cadáver de entre los escombros, en las que participan policías, bomberos, serenos y hasta vecinos.

José Luis Salazar adelantó que Defensa Civil realizará la evaluación correspondiente en la vivienda, a fin de determinar si es necesaria su demolición total.

El derrumbe no ha provocado daños en otras viviendas, aunque el funcionario edil advirtió que hay una casa metros abajo que podría resultar afectada.

Al cierre de esta nota, se desconoce el nombre de las víctimas en este trágico incidente.

