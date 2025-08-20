Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Una persona murió y otra resultó herida en el derrumbe de una casa en Ancón [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La tragedia se registró esta mañana en el asentamiento humano Los Rosales. Las víctimas estaban realizando trabajos en la base de la vivienda, cuando esta colapsó.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 03:15
Los Rosales
El trágico derrumbe se registró en el asentamiento humano Los Rosales. | Fuente: RPP

Una persona murió y otra resultó herida en el derrumbe de una casa del asentamiento humano Los Rosales, ubicado a la altura del kilómetro 39 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Ancón.

En diálogo con RPP, José Luis Salazar, jefe de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano de Ancón, confirmó el deceso de una de las personas e informó que el sobreviviente fue trasladado de emergencia a un hospital de Puente Piedra.

De acuerdo con el funcionario edil, el derrumbe se produjo cuando las víctimas estaban realizando reparaciones en la base de la vivienda. “El terreno ha cedido y, lamentablemente, ha sucedido este hecho”, comentó.

Hasta cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos han acudido a atender la emergencia, reportada al promediar las 9:45 a.m. de este miércoles, según consigna la página web de la institución.

Labores de rescate

Fotos y videos enviados por ciudadanos al Rotafono de RPP dan cuenta de las labores de recuperación del cadáver de entre los escombros, en las que participan policías, bomberos, serenos y hasta vecinos.

José Luis Salazar adelantó que Defensa Civil realizará la evaluación correspondiente en la vivienda, a fin de determinar si es necesaria su demolición total.

El derrumbe no ha provocado daños en otras viviendas, aunque el funcionario edil advirtió que hay una casa metros abajo que podría resultar afectada.

Al cierre de esta nota, se desconoce el nombre de las víctimas en este trágico incidente.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Te recomendamos

Informes RPP

De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú

Un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela que Perú enfrenta demoras mucho mayores que otros países para llevar un proyecto minero desde el descubrimiento hasta la producción, lo que frena inversiones y limita el crecimiento económico. Conoce cuáles son estos proyectos, los motivos y su impacto en la vida de los peruanos, en este informe de RPP Economía en colaboración con el IPE.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Ancón Policía Nacional Cuerpo de Bomberos Derrumbe

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA