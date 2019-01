Lima cumple 484 años de su fundación española. | Fuente: Andina

Nuestra capital conmemora este viernes 484 años desde su fundación española. Lima concentra actualmente cerca de una tercera parte de la población peruana y produce cerca de la mitad de nuestro producto bruto interno. Primera ciudad quechua-hablante del Perú, Lima ha dejado de ser mentalmente heredera del orden colonial para representar todas las sangres de un país mestizo. Pocas ciudades en el mundo tienen restos de edificaciones construidas hace 4,000 años, como es el caso de la Huaca Paraíso, llamada también Chuquitanta.

El flamante alcalde ha decidido anular las festividades en señal de solidaridad con los damnificados de la inundación de aguas servidas en el distrito más poblado de nuestra capital, San Juan de Lurigancho. Sin embargo, la excepcional afluencia de público a la presentación del libro La Lima que encontró Pizarro evidencia la demanda de terminar con distorsiones históricas sobre nuestra ciudad para forjar una nueva identidad que nos permita hablar de “nosotros”.

Propuestas y condenas

Lo que no ha cambiado en la historia de Lima desde el siglo XVI es la permanencia de la corrupción, que sigue prevaleciendo en nuestro debate público, dificultando la elaboración de propuestas para aumentar nuestra productividad y generar empleo. De hecho, despierta poco interés el impulso que Mercedes Araoz intenta dar al Grupo Parlamentario sobre Competitividad y Productividad. Su objetivo es resolver lo que impide la expansión de nuestras fuerzas productivas, en particular el déficit de infraestructura, los obstáculos administrativos, la inadecuación de la formación profesional y la flexibilización de nuestra legislación laboral.

Hay temas judiciales que se desarrollan en las salas de audiencia, como la condena del expresidente del gobierno regional de Callao Félix Moreno. O la designación de la jueza que deberá reemplazar al Juez Concepción Carhuancho, cuya recusación fue aceptada por la Sala de Apelaciones. En espera de que se resuelva la nulidad planteada por la Fiscalía, la señora Elizabeth Arias será la jueza encargada del caso de los cócteles de Fuerza Popular, que le ha valido la prisión preventiva a Keiko Fujimori.

Algunos especialistas se alarman ante los antecedentes de la Jueza Arias, a quien se atribuyen actitudes clementes justamente respecto de Keiko Fujimori y Félix Moreno. Otra decisión judicial cuestionada es la prisión preventiva impuesta a un efectivo policial que abatió a un presunto delincuente.

También hay temas judiciales que se desarrollan o se empantanan en el Congreso. Ese fue el caso ayer del pre-dictamen del proyecto de ley sobre la Junta Nacional de Justicia que no pudo ser votado por falta de quorum. Lo inexplicable es que el quorum se perdió no solo por la ausencia de congresistas fujimoristas, sino también de Gilbert Violeta, quien hasta hace poco fuera el portavoz de la bancada oficialista de PPK. No es la primera vez que una ausencia de Violeta impide votaciones importantes en casos que se enmarcan en la lucha contra la corrupción.

Horror en Colombia

Puesto que nuestro país ha padecido los horrores causados por el terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Túpac Amaru, no podemos ser indiferentes ante el cruento atentado registrado el jueves en una Escuela de Policía de Bogotá. La potencia de los explosivos transportados en un coche-bomba ha producido la muerte de no menos de 20 jóvenes policías, así como la del autor del atentado.

El violento atentado puede hacer peligrar la política de pacificación que promovió el expresidente Juan Manuel Santos, que se ha materializado en un acuerdo con las FARC pero no con el llamado Ejército de Liberación Nacional (ELN). Uno no puede dejar de preguntarse qué “liberación” es la que se promueve asesinando jóvenes y sembrando terror.

Las cosas como son