APP: Con mínimos de 11 km/h en hora punta, Lima sigue entre las ciudades con mayor congestión vial del mundo

Lima "continúa consolidándose" como una de las ciudades con mayor congestión vial del mundo, con cifras de circulación en las "horas punta" inferiores a las de otras urbes como Ciudad de México, Bogotá o Santiago de Chile, informó este miércoles la Asociación Automotriz del Perú (AAP).



"Estamos frente a un problema que se ha normalizado, pero cuyas consecuencias económicas, sociales y ambientales son cada vez más severas", señaló en un comunicado el gerente general de la AAP, Jaime Graña.



Añadió que este problema no solo comprende a Lima, sino que otras grandes ciudades del país, como Arequipa y Trujillo, "también figuran entre las más congestionadas a nivel mundial".



La AAP indicó, al respecto, que el más reciente informe de una firma internacional especializada señaló que, al cierre del primer semestre de 2025 la velocidad promedio de circulación de vehículos a las 8 de la mañana en Lima fue de 14,10 kilómetros por hora.



Esa cifra fue inferior a la registrada en Ciudad de México, donde se alcanzó 18,31 kilómetros por hora; Bogotá, con 18,62 kilómetros por hora; y Santiago de Chile, que llegó a 22,54 kilómetros por hora.



La AAP alertó que "por la noche, la situación empeora aún más", ya que hacia las 19:00 horas en Lima se alcanzó una velocidad promedio de 12,90 kilómetros por hora, con niveles mínimos de 11 kilómetros.



Estos valores llegaron durante esa hora a 15,73 kilómetros por hora en Ciudad de México, a 16,58 kilómetros por hora en Bogotá y a 20,16 kilómetros por hora en Santiago de Chile.

"La velocidad de circulación sigue cayendo"

Graña señaló que Lima fue la ciudad con mayor congestión vial de América Latina en 2023 y que en 2024 descendió al segundo lugar, pero por el agravamiento de la situación en la colombiana Barranquilla.



"La velocidad de circulación sigue cayendo, y sin una estrategia de fondo, este colapso será cada vez más difícil de revertir", sostuvo.



La AAP advirtió, en ese sentido, que actualmente no existen políticas públicas eficaces que enfrenten este problema de forma estructural y que las medidas que se anuncian "suelen ser reactivas o de corto plazo".



"Necesitamos una visión integral que ataque las causas del desorden urbano", enfatizó Graña antes de añadir que "la congestión vehicular no es una consecuencia inevitable del crecimiento urbano".



El representante dijo que es, "en gran medida, resultado de la falta de planificación y de decisiones postergadas".



"Si no actuamos con decisión y visión de futuro, seguiremos atrapados en este círculo vicioso que nos quita tiempo, productividad y calidad de vida", concluyó.