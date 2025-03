Ate: hallan cadáver de un hombre en el río Rímac

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las autoridades aún no han podido esclarecer la identidad del occiso. | Fuente: RPP / Giuliana Castillo

Un cuerpo fue hallado en el río Rímac, a la altura del paradero Horacio Zeballos de la Carretera Central, en el distrito limeño de Ate. Los restos le pertenecen a un individuo de sexo masculino y fue encontrado sin ropa.

El hallazgo fue realizado por uno de los residentes, quien de inmediato avisó a la policía. Tras el reporte, llegó a la zona el escuadrón de rescate de la PNP y 12 de sus agentes bajaron hasta el río para poder recuperar el cuerpo, que estaba siendo detenido por una roca de gran proporción.

Luego de ser recuperado, los restos del occiso fueron colocados en el interior de una bolsa negra para que la fiscal de turno y el médico legista puedan llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades aún no han podido esclarecer la identidad del occiso. Asimismo, las investigaciones están a cargo de la Comisaría de Huaycán.

No es el primer cuerpo hallado en esta parte del río Rímac

RPP llegó hasta el lugar y conversó con algunos vecinos. Los residentes indicaron que el hallazgo de cuerpos en esta zona del río Rímac es constante.

“El año pasado encontraron un cuerpo ya casi huesitos nada más por la parte de acá arribita. La verdad es que siempre encuentran cuerpos aquí, siempre, ya no es novedad para nosotros. Yo vivo acá, pero nosotros no sabemos porque siempre que nos enteramos es por alguien que vio un cuerpo en el río. La verdad no sabemos cómo frenar [la situación] porque no sabemos de dónde vienen”, expresó una vecina.