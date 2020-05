La mujer insulta en reiteradas ocasiones al miembro de serenazgo. | Fuente: RPP Noticias

Bochornoso. Una mujer en presunto estado de ebriedad amenazó a dos efectivos del serenazgo de Ate con meterlos presos bajo el argumento de que era abogada. La fémina fue intervenida cuando bebía cerveza en la calle junto a otra en pleno toque de queda, el domingo por la noche.

Los serenos fueron agredidos verbalmente y la mujer los amenazó con mover sus influencias para evitar ser detenida. Se negó a abandonar la vía pública afirmando que tenía un pase especial laboral.

“Aprenda a hablar. Usted es un simple serenazgo. Usted está muy mal, usted es un simple vigilante de la urbanización Olimpo, no es de la comisaría de Salamanca (...). Yo soy abogada, cuasi abogada, entonces usted me respeta a mí, no soy cualquier hija del vecino. Yo sí lo meto preso”, se le oye.

Las imágenes muestran cómo es que la mujer increpa al sereno y le dice que llamará a la comisaría de Surco, Dirincri e incluso Migraciones.



"Te estoy explicando que no soy cualquier hue... Te voy a sacar el pase laboral y te va a doler en el alma ser vigilante de Olimpo. Porque eres un triste vigilante que no sabe respetar sus derechos", se le escucha en otro video.

A pesar de la insitencia de los vecinos para que la mujer deje el lugar, esta los enfrenta y "les pide que se metan en sus propios problemas".

Tras la discusión la mujer fue llevada a la comisaría de Salamanca con su compañera para las diligencias de ley.