Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao | Fuente: Andina / Referencial

La empresa Enel informó que este martes y miércoles, 26 y 27 de abril, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 26 de abril



LIMA CERCADO 01:00 – 02:00

AV. EMANCIPACIÓN CDRA 6, JR. CUSCO CDRAS 1, 7.

LIMA CERCADO 02:30 – 03:30

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 6, 8, 9, JR. CAMANA CDRAS 8, 9, JR. CARABAYA CDRA 9, JR. DE LA UNION CDRAS 8, 9, 10, JR. OCOÑA CDRA 1, JR. QUILCA CDRA 1, PLAZA SAN MARTIN S/N.

LIMA CERCADO 04:00 – 05:00

JR. QUILCA 139

LIMA CERCADO 05:30 – 06:30

AV. CORREDOR TRONCAL DEL METROPOLITANO CDRA 10, AV. PASEO DE LA REPUBLICA CDRAS 1, 2, AV. ROOSEVELT CDRAS 1, 2, AV. URUGUAY CDRAS 1, 11, CALLE CONTUMAZA CDRAS 1, 2, JR. PACHITEA ESQUINA JR. DE LA UNION, CALLE TAMBO DE BELEN CDRAS 1, 10, JR. CARABAYA CDRAS 2, 9, 10, 11, 15, JR. DE LA UNION CDRAS 1, 2, 10, 11, JR. LAMPA CDRAS 1, 2, JR. LINO CORNEJO CDRA 2, JR. PACHITEA CDRAS 1, 2, 10, 11, PASAJE BOULEVARD CDRA 1.

COMAS 08:30 – 17:30

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO MZ M, CALLE S/N LTS. 4, 15, 26, CALLE TAMBO RIO LTS. 15, 18, 19, 21, 22, 30, MZ L, M, PASAJE 1 LTS. 3, 6, 7, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 24, MZ A, B, D, L.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 10:00

URB. ALMIRANTE GRAU AV. SANTA ROSA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 21, CALLE LAZARETO CDRA 1, JR. ATANACIO CATOJERAS CDRAS 1, 2, JR. BERGUSSEN CDRA 4, JR. DUNNET CDRA 2, JR. SAMUEL BARNISH CDRA 2.

CALLAO 08:30 – 17:30

A.H. SAN JUAN BOSCO AV. 14 DE FEBRERO CDRA 2, AV. CONTRALMIRANTE MORA CDRAS 2, 3, 5, 9, MZ A, B, P, CALLE LOS CLAVELES MZ F, G, CALLE NAUTA MZ E, F, CALLE PUCALLPA MZ A, B, C, I, J, K, CALLE YURIMAGUAS CDRA 2, MZ A, B, C, D, E, N, JR. VILLA RICA MZ F, G, H, PASAJE 4 MZ B, C, D, PASAJE LAS AMAPOLAS MZ I, PASAJE LAS FLORES MZ E, PASAJE LAS MARGARITAS MZ A, H, PASAJE LOS JAZMINES MZ G, P.J. CIUDADELA LA CHALACA MZ A, B, C, P, A.H. BRESCIA MZ B.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 11:00

URB. PERU AV. PERU CDRAS 31, 32, 33, CALLE TALARA CDRA 4, 5, 6, 32, JR. ANDAHUAYLAS CDRA 5, JR. AYACUCHO CDRA 32, JR. CAMANA CDRAS 4, 5, 6, 32, JR. HUANCAVELICA DRAS 5, 31, 32, JR, ICA CDRAS 5, 31, 32, JR. JUNIN CDRA 31, JR. PASCO CDRA 32.

CALLAO 06:00 – 17:00

AV. CONTRALMIRANTE MORA 590, AV. NESSTOR GAMBETA 983, AV. MANCO CAPAC 1056, AV. CONTRALMIRANTE MORA ESQ. JOSE MARIATEGUI

SAN MARTÍN DE PORRES 11:30 – 13:00

URB. LA MILLA AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS 11, 12.

SAN MARTÍN DE PORRES 12:00 – 13:30

URB. CONDEVILLA SEÑOR AV. JOSE GRANDA CDRAS 25, 29, AV. UNIVERSITARIA CDRAS 1, 2, 3, 29 MZ H11, CALLE JUAN HEVIA CDRA 25, 29 MZ H11, I11, JR. F. DEL VALLE CDRAS 3, 4, MZ G11, JR. FLORA TRISTAN CDRA 25, JR. GERARDO DIANDERAS CDRA 25, JR. HORACIO BALLON CDRA 3, JR. HUSARES CDRAS 3, 4, JR. MAX UHLE CDRAS 25, 29, JR. VICTOR LLONA CDRA 29.

SAN MARTÍN DE PORRES 15:00 – 16:30

URB. PERU AV. CANADA CDRAS 3, 4, 5, 17, 18, AV. PERU CDRA 18, JR. FILADELFIA CDRA 18, JR. RIO BRANCO CDRAS 17, 18.





Miércoles 27 de abril

LIMA CERCADO 01:00 – 02:00

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 11, 12, 13, JR. APURIMAC CDRA 3, 4, JR. AZANGARO CDRAS 1, 4, 7, 8, 9, JR. COTABAMBAS CDRA 2, JR. SANDIA CDRA 1, PASAJE HUERFANOS CDRA 7.

LIMA CERCADO 02:30 – 03:30

AV. ABANCAY CDRAS 3, 4, 5, 7, 8, 14, AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRA 12, JR. APURIMAC CDRAS 4, 5.

LIMA CERCADO 05:30 – 06:30

JR. CARABAYA CDRAS 1, 5, 6, JR. CUSCO CDRAS 2, 5, 9.

RIMAC 08:30 – 18:00

P.J. VILLA FÁTIMA ALAMEDA DE LOS DESCALZOS CDRA 1, CALLE CABILDANTES CDRA 1, 2, CALLE LOS DESCALZOS CDRAS 1, 2, CALLE S/N CDRAS 1, 2, JR. ATAHUALPA CDRAS 1, 2, URB. CHABUCA GRANDA JR. ATAHUALPA CDRAS 1, 2, JR. DOMINGO ANGULO CDRAS 1, 2, JR. LOS CABILDANTES CDRA 2, JR. PORTUGUES CDRA 1, PASAJE LOS DESCALZOS CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 1.

RIMAC 08:30 – 18:00

URB. LA HUERTA MZ A, B, C, D, E.



PUENTE PIEDRA 08:30 – 16:30

ASOC. EL HARAS DE CHILLON MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.

PUENTE PIEDRA 13:00 – 17:00

CONJUNTO RESIDENCIAL VICENTELO MZ A, L2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

URB. MARISCAL CACERES JR. ALFONSO UGARTE CDRAS 44, 45, MZ B, B4, B5, D, D19, D20, JR. CANTERAS CDRA 2, MZ B, B3, B4, D21, JR. PABLO DE OLAVIDE CDRA 45, MZ B, B3, B4, D, D20, D21, JR. SANTA CRUZ CDRA 2.

CARABAYLLO 09:30 – 18:30

A.H. BELLO HORIZONTE AV. TUPAC AMARU CDRAS 3, 4, 7, 8, MZ A, B, D, P.J. VILLA EL POLVORIN MZ A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, J, L, M, N, O, A.H. CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, I, K.

BELLAVISTA 09:30 – 11:00

URB. SANTA CECILIA AV. REPUBLICA DE VENEZUELA CDRAS 1, 14, 24, 25, 51, 52, CALLE LAS AGUILAS CDRAS 1, 2, CALLE LAS ALONDRAS CDRAS 1, 2, 3, CALLE LAS GRULLAS CDRA 1, CALLE LAS OROPENDOLAS CDRAS 1, 2, MZ A, CALLE LOS TORDOS CDRA 1, CALLE LOS ZORZALES CDRA 1, CALLE LOS RUISEÑORES CDRA 1, 2, MZ F, O.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30

A.H. HUASCAR MZ 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116A, 116B, 117, A.H. 9 DE OCTUBRE MZ E, F, I, J, Ñ, P, Q, R, S, A.H. MUNICIPAL TRES CRUCES MZ A, B, C, D, E, F, A.H. SAN MARTIN DE PORRES MZ B, C, D, E, H, F, A.H. SANTA ROSA DE LIMA MZ C, D.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 15:00

URB. PARAISO DORADO AV. CHUQUITANTA LT. 2, CALLE A LT. 2, CALLE S/N CDRA 5, MZ M, URB. LAS CASUARINAS DE SAN DIEGO AV. CHUQUITANTA MZ B, AV. PARAMONGA MZ N, CALLE CHUQUITANTA ESQUINA CALLE PARAMONGA EDIFICIO B.

ANCÓN 10:00 – 11:30

URB. SANTA ROSA AV. ALEJANDRO BERTELLO MZ 68, 69, CALLE 11 MZ 62, CALLE 12 MZ 67, 68, 70, 74, CALLE 13 MZ 64, 66, 67, 69, 74, CALLE 15 MZ A, D, G, H, I, J, L, LL, U, Z, CALLE 6 MZ 16, 18, 39, 40, CALLE 7 MZ 9, 38, 39, 40, N.

COMAS 11:00 – 16:30

URB. EL RETABLO AV. MICAELA BASTIDAS CDRA 9, MZ Q, URB. LOS PARQUES DE COMAS JR. MANUEL GONZALES PRADA CDRA 9.

BELLAVISTA 12:00 – 14:30

URB. SANTA CECILIA AV. REPUBLICA DE VENEZUELA CDRAS 24, 25, CALLE LAS GOLONDRINAS CDRA 25, CALLE LAS AGUILAS CDRAS 1, 3, CALLE LAS ALONDRAS CDRA 25, CALLE LAS CALANDRIAS CDRA 25, CALLE LOS MIRLOS CDRA 25, CALLE LOS REYEZUELOS CDRA 25, CALLE LOS ZORZALES CDRA 25.

ANCÓN 12:30 – 14:00

URB. SANTA ROSA AV. ALEJANDRO BERTELLO S/N, CALLE 1 CDRA 9, MZ 58, CALLE 18 MZ 36, CALLE 19 MZ 33, 36, CALLE 2 MZ 21, 26, CALLE 20 CDRA 1, 6, MZ 30, 32, 33, CALLE 21 MZ 26, 27, 29, 30, CALLE 22 MZ 26, 27, CALLE 4 MZ 19, 21, 23, 26, CALLE 5 CDRA 5, 7, MZ 19, 20, 21, 22, 23, CALLE 6 CDRAS 6, 7, MZ 20, 22, 40, 41.

BELLAVISTA 15:30 – 17:00

URB. JARDINES VIRU AV. REPUBLICA DE VENEZUELA CDRAS 21, 22, CALLE LOS ALHELIES CDRAS 1, 2, 3, CALLE AMANCAES CDRAS 2, 3, 4, CALLE FICUS CDRAS 1, 2, CALLE FRESNOS CDRA 1, CALLE LOS CEDROS CDRA 1, CALLE LOS CRISANTEMOS CDRAS 2, 3, 4, CALLE OLIVOS CDRA 2, MZ N, CALLE S/N CDRAS 2, 3, 7, JR. LOS EUCALIPTOS CDRAS 2, 3, JR. LOS PINOS CDRA 1.

ANCÓN 15:30 – 17:00



URB. PLAYA HERMOSO CALLE BERGANTIN MZ R, CALLE CARABELA LTS. 11, 32, 33, 38, MZ B, E, I, CALLE CHUITAS MZ L, CALLE COLINAS MZ R, CALLE LAS GAVIOTAS CDRA 3, 4, MZ B, L, CALLE PELICANOS CDRA 3, MZ L, M, MALECON MANUEL PARDO MZ B, O, P, S, Z, MALECON DE LA MARINA MZ C.