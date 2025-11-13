ATU denunciará penalmente a personas que agredieron a fiscalizadores e incendiaron un vehículo para evitar que sea llevado al depósito

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que denunciará penalmente a un grupo de personas que agredieron violentamente a fiscalizadores de la entidad e incendiaron un vehículo que estaba siendo trasladado al depósito y que minutos antes había sido intervenido por realizar el servicio de transporte sin autorización.

La entidad precisó que a través de su Procuraduría denunciará a quienes resulten responsables de este hecho por los delitos de resistencia a la autoridad, exposición al peligro por medio de incendio o explosión, daño a la propiedad privada y lesiones.

El hecho ocurrió en la av. Javier Prado, a la altura del cruce con la av. San Luis, en San Borja, cuando la minivan de placa BSU-181, la cual cuenta con multas por informalidad por más de un millón 300 mil soles y no tenía SOAT ni revisión técnica, estaba siendo trasladada al depósito en una grúa, tras ser intervenida en el distrito de San Isidro en un operativo de fiscalización realizado en el marco del estado de emergencia y el comité de fiscalización.

Durante el traslado de la unidad infractora, la grúa fue interceptada en varias ocasiones por desconocidos, quienes se movilizaban en dos vehículos. Fue en esas circunstancias que estas personas lograron bajar de dicha unidad a los fiscalizadores para agredirlos y rociar con combustible al vehículo infractor, para luego prenderle fuego. Un hecho que puso en riesgo la vida del operario de la grúa, peatones y conductores de vehículos particulares, testigos del agravio.

"Estamos frente a vándalos que sin el menor respeto a la autoridad ni a la vida, exponen al peligro no solo a nuestro personal, sino también a los transeúntes. Esta clase de acciones no nos amilanan en nuestro propósito de lograr un transporte seguro. Nuestros operativos de control y fiscalización no se detendrán”, señaló David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU.

"Vamos a analizar las cámaras de seguridad y videos a fin de identificar a los responsables de este agravio que ha puesto en riesgo a la ciudadanía", señaló por su parte el general PNP Manuel Vidarte, director de Tránsito de la Policía Nacional.

Cabe señalar que la denuncia que presentarán la Procuraduría de la ATU incluye medios probatorios como las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de municipalidades y por las imágenes tomadas por los mismos fiscalizadores.

#DelaDefensivaaLaOfensiva

🚫 En la ATU no toleraremos actos delincuenciales.

Las personas que agredieron a nuestros fiscalizadores y quemaron un vehículo de transporte informal serán denunciadas penalmente.

⚠️ ¡Tu seguridad no está en juego!