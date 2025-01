ATU envió al depósito en una semana más de 60 vehículos con más de un millón de soles en multas

Los operativos fueron realizados en diversos distritos de Lima Metropolitana con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las municipalidades.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que en la última semana logró el internamiento de 61 vehículos que realizaban el servicio de transporte público de forma irregular en diversos distritos de Lima.

Los operativos fueron ejecutados en un trabajo articulado con la Policía Nacional del Perú y las municipalidades de Lima Metropolitana en distritos como Surquillo, Cercado de Lima, San Miguel, San Isidro, San Borja, entre otros.

Entre el lunes 20 y el viernes 24 de enero, se verificó que 15 vehículos eran conducidos por choferes que no tenían licencia, 26 no contaban con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, y 35 unidades no tenían el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

Vehículos con multas

Desde ATU indicaron también que estos vehículos registran multas por S/ 1 669 000.

Uno de los casos más llamativos fue el del vehículo de placa A7B-779, tipo cúster, que registra multas por S/ 898 000 en su historial, principalmente por informalidad y por ser conducido por un conductor sin licencia.

Otro de los vehículos, la unidad de placa A5C-704 tiene más de S/ 85 000 en multas por diversas infracciones a la normativa de transporte.

Al respecto, ATU informó que este tipo de acciones continuarán realizándose en trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones aliadas, a fin de combatir el transporte informal en la ciudad.