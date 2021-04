La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) dijo que la pandemia ha evidenciado la gran problemática del transporte público de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se pronunció tras el anuncio de varios gremios de transporte público de la paralización de sus servicios en Lima y Callao por un plazo de 24 horas este 7 de abril.



A través de un comunicado, la ATU señaló que, respecto al pedido para que se amplíe de manera automática por cinco años la autorización del servicio -como sucede desde hace más de 10 años, sin cumplir con los requisitos exigidos-, ha formulado una propuesta concordada.



La propuesta consiste en la ampliación de la autorización de hasta 5 años siempre y cuando se cumplan gradualmente requisitos, como el GPS para las unidades, pago sin contacto, trabajadores en planilla, entre otros, con la finalidad de mejorar el servicio de transporte en beneficio de sus usuarios.



"Esta pandemia ha evidenciado la gran problemática del transporte público de Lima y Callao, por lo que es necesario implementar un cambio gradual", remarcó.



VACUNA CONTRA LA COVID-19

En cuanto a la solicitud de vacunas para los transportistas, la ATU indicó que ya ha informado sobre la necesidad de contemplar a los transportistas dentro de las primeras fases del plan de vacunación por tratarse de una actividad esencial.



"Su programación se realizará respetando estrictamente el orden de prelación establecido por el Gobierno, puesto que todos los peruanos tenemos los mismos derechos para acceder a las vacunas", sostuvo.



La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao recordó que, pese a lo complicado de la situación por la pandemia, desde un inicio se ha trabajado con el sector transportes para garantizar la operatividad del servicio, por lo que en el 2020 se otorgó un subsidio económico de más de 31 millones de soles.



"Los recursos del Estado se vienen destinando de manera prioritaria para la atención de la emergencia sanitaria; no obstante, el pedido de subsidio 2021 viene siendo gestionado, para que pueda ser evaluado cuando corresponda, al igual que el requerimiento de otros sectores económicos que también se han visto seriamente afectados por la pandemia. Sobre este último punto, cabe resaltar que el transporte es una de las pocas actividades que ha operado durante la pandemia, contando con apoyo económico, inclusive para limpieza y desinfección de sus unidades", refirió.



PIDE REEVALUAR POSTURA

La entidad saludó la decisión de los gremios formales que no se sumarán a la paralización y que continuarán trabajando de manera conjunta con la autoridad en las mesas técnicas vigentes. "Conforme a lo acordado con ellos en estas mesas de trabajo, en los siguientes días se pre publicarán los requisitos para acceder a las autorizaciones, así como los lineamientos generales para los procesos de licitación", arguye en la nota.



Respecto al pedido de no efectuar procesos de licitación para concesionar las rutas, la ATU refiere que a la fecha no ha hecho convocatoria alguna y que en este Gobierno no se realizará, lo cual ha sido informado en las reuniones técnicas realizadas con los diferentes gremios.



Finalmente, hizo un llamado a los gremios que tienen la intención de paralizar el servicio este miércoles "a reevaluar su postura" y continuar trabajando en conjunto" para lograr un transporte de calidad.



