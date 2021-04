Seis gremios han anunciado para este miércoles un paro en Lima y Callao. | Fuente: Andina

La presidenta ejecutiva de la Asociación del Transporte Urbano (ATU), María Jara, señaló que esta tarde se reunirá con los gremios que han anunciado un paro en Lima y Callao para recabar los reclamos de los representantes.

En declaraciones a la prensa, expresó que uno de los puntos a tratar será el del subsidio. "El tema del subsidio está siendo trabajado por el Ministerio de Economía y Finanzas porque ya hubo una valoración que se la alcanzó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y está siguiendo el trámite", dijo.

Asimismo, María Jara destacó que vienen trabajando desde que inició la pandemia de la COVID-19 por un "Plan B el cual permita que los servicios que salgan con mayor frecuencia más unidades".

Por otro lado, solicitó a la ciudadanía mañana no salir de ser que no sea necesario "para no verse afectado" por la falta de autobuses. También precisó que la Policía Nacional estará en las calles ayudando para "sacar unidades vehiculares".

SIN ACUERDOS

Gremios de empresas de transporte público anunciaron que realizarán un paro el próximo miércoles 7 de abril, a fin de que el Gobierno atienda sus demandas, respecto de la pérdida económica que han sufrido por la pandemia de la COVID-19.

Según precisó el vocero de estos gremios, David Mujica, la medida de fuerza se ejecutará durante 24 horas; sin embargo, dijo que si el Gobierno no hace caso a sus pedidos evaluarían extender la paralización, de forma indefinida o escalonada.

“Son 6 gremios de transporte público que han estado conversando con la autoridad. Un año en conversación sin ninguna solución. La autoridad nos ofreció vacunas para chofer y cobrador y no han cumplido. Nos ofreció un rescate financiero porque hemos hecho inversiones en buses, bioseguridad, en implementación y no han cumplido”, dijo a América Noticias.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: