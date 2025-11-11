El accidente se dio en el cruce de la avenida Sebastián Lorente con el jirón Áncash. La víctima había bajado de esta unidad e iba a cruzar la pista, pero el bus siguió avanzando y arrolló al hombre.

Chofer de la línea 50 arrolla a un adulto mayor de 89 años en Barrios Altos y se fuga del lugar [VIDEO] | Fuente: RPP/Miriam Ccahuana

Un conductor del bus de la línea 50 atropelló esta noche a un adulto mayor de 89 años, causándole la muerte inmediata. Este suceso se dio en el cruce de la avenida Sebastián Lorente con el jirón Áncash, en Barrios Altos.

La víctima, identificada como Alejandro Higinio Flores Moreno, había bajado de esta unidad e iba a cruzar la pista, pero el bus siguió avanzando y arrolló al hombre. El conductor del vehículo, que estaba con más pasajeros a bordo, en lugar de detenerse para auxiliarlo, aceleró y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Un familiar de Flores Moreno contó a RPP que tiene un video del accidente en cual se comprobaría que el conductor de la unidad tocó el claxón para avisar al adulto mayor, pero este no llegó a prestar atención.

"El carro lo ha dejado en el medio (de la pista), pero sí se ve que (el bus) de la 50 lo ha atropellado y se ve porque el (chofer) del carro le toca el claxon, ahí se escucha clarito en el video, avisándole, pero como este no le hace caso, el carro igual le ha pasado", manifestó.

Por otro lado, esta persona también señaló que los pasajeros le reclamaron al chofer por lo que hizo, pero este solo obligó a las personas a abandonar el bus unos cuadras más adelante del lugar donde atropelló al adulto mayor.

"Ahora recién nos enteramos que la gente (dentro del bus) le empezaron a reclamar. Y como le reclamaron tanto, ha llegado hasta el supermercado Tottus (de El Agustino), los ha bajado a todos y se ha ido. Y los policías que no han estado acá (en el lugar del accidente) están en el paradero de la 50, pero no llega (el chofer). Ellos no sabían el número de placa, pero ahorita ya lo averigüé. Están ahí esperando (los policías)", manifestó.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del atropello y servirán para identificar al conductor responsable a través de la placa que tiene el bus.