Bomberos dicen que incendio en Barrios Altos está controlado en un 80 % y estiman que sea extinguido este sábado o domingo

El incendio se inició en la cuadra 10 del jirón Junín el último lunes. Los bomberos aún continúan trabajando en la zona. | Fuente: RPP

Los trabajos de extinción del incendio de gran magnitud desatado en Barrios Altos (Cercado de Lima) continúan. A casi 100 horas de iniciarse el siniestro, los bomberos siguen sumando esfuerzos para lograr apagarlo.

En diálogo con RPP, el brigadier general Alfonso Panizo, comandante territorial del departamento de Lima y Callao de los bomberos, señaló que el incendio ha sido controlado en un 80 % y estimó que será extinguido este sábado o domingo.

Sin embargo, a pesar de este escenario alentador, Panizo advirtió que esta estimación podrá concretarse solo si cuentan con el apoyo de otras instituciones, como la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), la Municipalidad de Lima, el Ejército, el Ministerio de Vivienda, entre otros. Y es que, gracias a la presencia de los expertos de estas entidades, los bomberos han podido avanzar en el control del siniestro, acotó.

“El día de hoy han ocurrido muchas cosas. Capeco nos ha ayudado con ingenieros de estructuras. Vino el ingeniero Casabonne, tuvo la gentileza de venir y ha hecho una inspección visual de todo, nos ha dicho dónde no podemos hacer nada. [También] ha venido el área de ingeniería del Ejército peruano y hemos acordado con ellos que van a hacer un plan de acción. Vamos a terminar mañana o el domingo siempre y cuando vengan profesionales del ejército con equipo pesado y termine de demoler todo”, informó.

Asimismo, el comandante de los bomberos manifestó que el peligro de colapso del resto de los inmuebles que aún quedan en pie hace que sea más difícil extinguir las llamas en su totalidad.

“Tenemos dos edificios que el colapso fue parcial y, literalmente, se ven los fierros de las columnas. Se pueden caer en cualquier momento y ahí no podemos ingresar. Hemos abierto un camino gracias al equipo pesado de la Municipalidad de Lima y del Ministerio de Vivienda. Lamentablemente, ya se van porque están en turno de trabajo, no trabajan 24/7 como nosotros y no nos ha permitido seguir avanzando, pero ya tenemos acceso al almacén principal”, añadió.

Tres edificaciones alcanzadas por el fuego continúan humeando

Alfonso Panizo también detalló que “tres edificaciones afectadas por las llamas aún continúan humeando”.

“Según el drone de la OEFA, nos muestra que tenemos focos calientes adentro, pero no tenemos cómo hacer. Uno de esos edificios está literalmente partido por la mitad y el otro edificio parece una galleta, te apoyas ahí y se cae el edificio. Este es nuestro problema principal”, concluyó.