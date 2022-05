Se registran largas colas afuera de Migraciones y usuarios denuncian mafias que venden sitios [VIDEO]

Este era el panorama afuera de Migraciones este viernes. | Fuente: RPP

Cientos de personas forman largas colas afuera de la sede principal de Migraciones, en el distrito de Breña, para tramitar su pasaporte, documento indispensable para poder viajar al extranjero.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana al lugar y constató que la cola llegó hasta la avenida Arica. Muchas personas tuvieron que pasar la noche afuera de la sede migratoria, a fin de ser atendidos.

No faltaron los inconvenientes, como el denunciado por la señora Marlene Méndez. Ella contó a nuestra reportera que hizo su cola desde las 3:00 a.m. para poder tramitar el pasaporte para su hijo. Sin embargo, cuando llegó a la puerta de Migraciones, le dijeron que no podía hacer la gestión debido a que su viaje está programado todavía para el domingo en la noche.

“Este documento es derecho de todos los habitantes. ¿Cómo es posible que estemos rogando y peleando para que nos den un documento para poder salir de nuestro país? Este país está cada vez peor”, manifestó.

Según contó, el personal de Migraciones le indicó que podía tramitar el documento en la sede del aeropuerto. “Dicen que está despejado en el aeropuerto, pero todos sabemos que en el aeropuerto está también abarrotado”, se quejó.

Denuncian mafias en la cola

Las personas denunciaron que hay mafias que cobran por ubicaciones en la cola, hecho que ha contribuido al caos que se ve afuera de la sede de Migraciones. “Hay una mafia de colas acá”, dijo un joven tras asegurar que le ofrecieron un lugar en la fila por 50 soles.

Al respecto, Jorge Fernández Campos, superintendente nacional de Migraciones, sostuvo que las largas colas no se deben a un problema de sistemas, como ocurrió semanas atrás; sino por una alta demanda ante el propio interés de la población en obtener su pasaporte.

“No es un problema del sistema, es la clásica que tenemos los peruanos, me incluyo, de ir temprano a las entidades del sector público y hacer colas durante la madrugada, exponiéndose al frío y a delincuencia. A partir de las dos, tres de la tarde, nuestras instalaciones están vacías”, comentó.

El funcionario indicó que para controlar las mafias que cobran cupos para obtener un turno en la fila van a hacer operativos inopinados.



