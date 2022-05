Pedro Cateriano denuncia haber sido retenido en Argentina

El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano denunció que tuvo problemas con los servicios de Migraciones del aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, cuando quería retirarse de ese país luego de unos días de visita.

"Es un asunto absolutamente incomprensible. Yo viajé a la Argentina desde Santiago de Chile porque fui a presentar mi libro a ese país y lo hice por vía aérea. Partí del aeropuerto chileno y entré a territorio argentino por el aeropuerto de Ezeiza", relató.

En entrevista con RPP, Cateriano reconoció que no utilizó el pasaporte, aunque recordó que, legalmente, para viajar a Argentina solo es necesario el DNI. Además, señaló que ingresó con normalidad a ese país y que a su salida "se le retuvo ilegalmente en Migraciones, alegando que no estaba registrado mi ingreso a ese país".

"La autoridad me dijo que tenía que pasarme a una oficina y ahí el funcionario me solicitó que le reenviara por correo electrónico mi declaración jurada y mi tarjeta de embarque porque no estaban en sus registros. Luego me preguntó si había participado en algún evento, me llamó la atención esa pregunta porque, aparentemente, era otra la razón de la detención", indicó.

Finalmente, comentó que el funcionario le exigió ue firme una notificación de deuda en que, supuestamente, se mencionaba que había permanecido en ese país violando la ley; no obstante, señaló que se opuso a reconocer este incidente. Momentos después, lo dejaron retirarse.

