Hombre es hallado muerto en el interior de un vehículo estacionado frente a una tienda en Surco

Un hombre fue hallado sin vida dentro de un vehículo que se encontraba estacionado en los exteriores de un establecimiento comercial muy concurrido en el cruce de la avenida Velasco Astete con el jirón Ismael Bielich, en el distrito limeño de Surco.



El hallazgo fue reportado este jueves luego de que trabajadores de la tienda notaran un fuerte olor al visualizar el cuerpo inerte dentro del automóvil, lo que los llevó a llamar a las autoridades.



Según la información policial, la secuencia de eventos quedó registrada en una cámara de seguridad instalada en la zona.

El material fílmico revela que el fallecido llegó al lugar el martes 11 de noviembre, estacionándose aproximadamente a las 4:40 de la mañana. Minutos después de su llegada, se observa que el sujeto se baja para dejar una bolsa de basura en un compartimiento de desechos, para posteriormente volver al vehículo y sentarse en el asiento del copiloto.

Desde ese momento, las autoridades indican que no se volvió a ver al conductor descender del auto.



Al interior del vehículo, las autoridades encontraron las pertenencias personales del chófer, incluyendo un brevete a nombre de Juan Carlos Aurelio Silva la Rosa. Sin embargo, la identidad de la víctima no ha sido confirmada, por lo que este punto sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Tras el macabro descubrimiento, personal de peritos de criminalística de la Policía y el fiscal a cargo llegaron hasta el punto para llevar a cabo las diligencias correspondientes y confirmar el levantamiento del cuerpo.

El vehículo fue trasladado a la comisaría del sector con el objetivo de continuar con las investigaciones de ley.