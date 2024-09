Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Callao: tres familias perdieron sus casas tras incendio en la zona alta de Ventanilla

Tres familias resultaron afectadas al perder todas sus pertenencias luego de que un incendio arrasara sus viviendas, dejándolas reducidas a escombros y cenizas.

El trágico hecho ocurrió en la asociación Sagrado Corazón, ubicada en el sector de Pachacútec, en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Estas casas, hechas con materiales prefabricados, fueron consumidas en su totalidad en pocos minutos.

“Me llaman y me entero de que se había incendiado mi casa, no sabía nada, he perdido todo”, señaló una de las damnificadas.

Incendio arrasó con viviendas de tres familias en Ventanilla. | Fuente: RPP

Piden ayuda

Una familia agraviada pidió a las autoridades municipales y sectores competentes que les proporcione carpas, colchones y frazadas debido a que no tienen dónde pasar la noche.

Cabe señalar que para controlar esta emergencia fueron necesarios ocho unidades del Cuerpo General de Bomberos. Además de las viviendas, una capilla también se vio afectada.

El incendio solo dejó daños materiales sin víctimas que lamentar.

Posible venganza

Si bien hasta el momento no se ha determinado las causas del siniestro, la Policía Nacional baraja la hipótesis de que pudo haber sido provocado como consecuencia de una disputa entre vecinos.

El caso se encuentra a cargo de la Dirección de Criminalística (Dirincri).