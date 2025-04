Cancillería se pronuncia por peruanos detenidos en Venezuela: "Se desconoce si tienen garantizados sus derechos fundamentales"

Renzo Huamanchumo Castillo, Ricardo Meléndez Guerrero y Carlos Madrid Martínez fueron detenidos en setiembre del año pasado por presuntamente conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú manifestó que aún se desconoce la situación de tres compatriotas detenidos hace seis meses en Venezuela por presunta conspiración contra el gobierno de dicho país. En ese sentido, se indicó que no hay certeza de que se les respeta sus derechos fundamentales.

"Se desconoce si los mencionados compatriotas tienen garantizados sus derechos fundamentales, como los que deben asistir a todo detenido, como son: la presunción de inocencia, conocer la imputación en su contra, el debido proceso, el acceso a los tribunales, el derecho a la defensa, entre otros. El Gobierno del Perú solicita una vez más el respeto irrestricto de los derechos de sus connacionales en Venezuela y que se proceda a su liberación incondicional y repatriación inmediata", se lee en un comunicado.

Los ciudadanos identificados como Renzo Huamanchumo Castillo, Marco Antonio Madrid Martínez y Ricardo Meléndez Guerrero fueron detenidos en territorio venezolano entre el 22 de septiembre y el 19 de diciembre de 2024. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, los presentó por supuestamente "conspirar" contra el Gobierno de Nicolás Maduro, como parte de una operación internacional para asesinar al presidente.

"Desde que se conocieron los hechos, la Cancillería del Perú, a través de sus misiones diplomáticas, viene realizando permanentes gestiones ante países amigos y ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la ubicación de sus connacionales a fin de garantizar su integridad y el respeto a sus derechos fundamentales", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Familiares piden ayuda

Patricia Castillo, tía del peruano Renzo Huamanchumo Castillo, señaló en octubre pasado que "no es posible" que su sobrino, padre de cinco niños y con residencia en Estados Unidos, haya querido hacer daño en ese país.

La señora dio una entrevista para RPP donde indicó que su sobrino viajó a la ciudad de Valencia, en Venezuela, para conocer a la familia de su pareja, una ciudadana venezolana llamada Carolina Chirinos Zambrano, ya que él radica en Estados Unidos. Sin embargo, desde el día 22 de septiembre perdió todo contacto con él.

"Yo tengo los correos que prueban desde cuándo estoy buscando a mi sobrino y no es posible que Diosdado Cabello lo impute como alguien que ha querido hacer daño en Venezuela. Él es un padre de familia, trabaja para sobrevivir. (...) Desde el día que desapareció, desde el día uno que desapareció, me he dedicado a buscarlo. Nos hemos dedicado a tratar de encontrarlo", dijo.