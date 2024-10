Tía de peruano detenido en Venezuela por "conspirar" contra Nicolás Maduro: "Cancillería me dice que no puede hacer nada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tía de peruano detenido por "conspirar" en Venezuela: "La Cancillería me ha dicho que no puede hacer nada" | Fuente: RPP

Patricia Castillo, tía del peruano Renzo Huamanchumo Castillo -detenido en Venezuela por presuntamente "conspirar" contra Nicolás Maduro- señaló que "no es posible" que su sobrino, padre de cinco niños y con residencia en Estados Unidos, haya querido hacer daño en ese país, como lo afirmó el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, denunció que, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, le han dicho que no pueden hacer nada por su familiar.

En Ampliación de Noticias, la señora indicó que su sobrino viajó a la ciudad de Valencia, en Venezuela, para conocer a la familia de su pareja, una ciudadana venezolana llamada Carolina Chirinos Zambrano, ya que él radica en Estados Unidos. Sin embargo, desde el día 22 de septiembre perdió todo contacto con él.

"Yo tengo los correos que prueban desde cuándo estoy buscando a mi sobrino y no es posible que Diosdado Cabello lo impute como alguien que ha querido hacer daño en Venezuela. Él es un padre de familia, trabaja para sobrevivir. (...) Desde el día que desapareció, desde el día uno que desapareció, me he dedicado a buscarlo. Nos hemos dedicado a tratar de encontrarlo", dijo.

Padre de familia e hipertenso

La tía de Renzo Huamanchumo Castillo sostuvo que acudió al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano para solicitar ayuda y que una funcionaria solo le indicó que tratarían de ver la forma de indagar sobre su paradero.

"La Cancillería me ha dicho que no podían hacer nada y que lo único que me pedían era que no viajara, porque no me garantizaban mi estadía ni mi vida. No sé qué cosa esperan, qué cosa es lo que quieren, cómo pueden imputar a un hombre de bien, padre de familia que solo se dedica a trabajar y que el único pecado que cometió es enamorarse (...) Él es una persona hipertensa, está operado del pie y clavos. Necesita medicación para su hipertensión", dijo.

Patricia Castillo precisó que Renzo Huamanchumo Castillo trabaja como oficial de seguridad en Estados Unidos y que, incluso, brindó protección a artistas como Juan Gabriel, Angélica María y Marc Anthony; por lo que tenía permiso para portar armas. Además, indicó que su sobrino es padre de familia de cuatro niñas y un niño.

"No es posible que después de 28 días digan que es un guerrillero, un mercenario. Tengo los correos de la señorita Carolina Torres Pando, de la Cancillería de las respuestas que me ha dado. No sé qué cosa podemos hacer, porque mi Gobierno no puede proteger a un ciudadano peruano que está en peligro, ¿cómo es posible que nos quedemos callados?", expresó.

Acusados de "conspirar" contra Maduro

El jueves, 17 de octubre, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, presentó las identidades de 14 de 19 extranjeros detenidos supuestamente por "conspirar" contra el Gobierno, como parte de una operación internacional para asesinar al presidente Nicolás Maduro y desestabilizar el país.

Entre los aprehendidos en las últimas cuatro semanas, se encontraba Renzo Huamanchumo Castillo, dos colombianos, tres estadounidenses -uno de ellos con nacionalidad boliviana-, y un libanés.

Además, Diosdado Cabello mostró parte del material bélico incautado a los detenidos -que incluye cerca de 500 armas-, y aseguró que, aunque estos fueron capturados en distintos operativos, fechas y lugares, todos guardan vinculación entre ellos y, a su vez, con los supuestos planes desestabilizadores.