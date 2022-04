Amas de casa se sumaron al paro de transportistas en la Carretera Central. | Fuente: RPP Noticias

Este lunes, un grupo de 150 personas tomaron la Carretera Central a la altura del kilómetro 15, Chosica, para unirse al paro de transportistas que viene ocurriendo a nivel nacional desde hace seis días.

RPP Noticias llegó hasta la zona y dio cuenta que las amas de casa se han sumado a este paro para protestar contra el alza de precios de los insumos básicos. “Queremos que baje el precio. Todo ha subido. El azúcar, el arroz… no alcanza”, comentó una de las mujeres que se unió a la protesta.

Esta protesta si bien inició en el kilómetro 15, esta ocurre ahora en el kilómetro 13. Ellos tienen la intención de llegar hasta Carapongo para evitar los vehículos en dirección a Huaycán lleguen hasta el Centro de Lima.

Horas antes, este grupo se enfrentó a la Policía Nacional luego de que se lanzaran piedras a los buses que iban en dirección al Centro de Lima. Por ello es que cuatro personas resultaron detenidas.

Paro en Chosica

Este lunes un usuario reportó mediante el Rotafono de RPP Noticias que transportistas de 'El Chosicano' han bloqueado la Carretera Central ante el paro de transportistas que se ha iniciado hace más de seis días.

César Robles contó que este venía de Chosica a Lima cuando se dio cuenta que en la zona de La Cantuta, una turba de 150 personas se ubicó en modo de protesta y solo habían dos personas de serenazgo en moto intentando controlar la situación.

"No hay efectivos policiales. He visto en el recorrido por la zona del límite de Chosica y Chaclacayo hay un fuerte cordón policial, pero en Chosica no hay nada y ahí están haciendo el cierre de carreteras", manifestó.

Además, expresó que estos buses bajaron a todos los pasajeros que se trasladaban con dirección a Lima y ahora estos se encuentran varados. "Los han bajado y los han retenido", contó.